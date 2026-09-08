08.09.2026 | 14:07

Христо Янев напуска ЦСКА

Утрешният мач за Суперкупата срещу "Левски" ще е последен за него като треньор

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще напусне поста си. Това ще стане след утрешния мач за Суперкупата на България. Той обяви за решението си на пресконференцията преди срещата. Янев посочи като мотив напрежението между него и феновете на отбора, които настояват за оставката му още след мачовете с „Левски“ в края на миналия сезон, в които той пусна доста резерви – първо с оглед реванша от 1/2-финалите за Купата на България срещу „Лудогорец“, а след това заради финала за трофея срещу „Локомотив“ (Пд).

„Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил – утре ще бъде последният ми мач, в който ще водя ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, заяви Янев.

Той не скри болката си от отношението на част от феновете срещу него. В мачовете на отбора от началото на сезона от агитката скандират за оставката му, независимо от резултатите.

„Атаките и обидите стават все по-силни. Това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко онова, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички, да оставя всички хора да могат да си вършат работата по най-добрия начин, защото откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре. И толкова добре организирана атака отвън. Най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА – казвам ви, да го знаете. Когато подписвах договор с клуба, не съм имал никакви изисквания за абсолютно нищо, въпреки това не спират да ме атакувах хора, за които съм работил с цялото си сърце и душа. Поглеждам се в огледалото и се чудя кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца. В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа с 10 месеца работа отстранихме отбори, които са градени с години. И въпреки това има недоволни. Ако това, че аз не съм в ЦСКА обедини червената общност, ще се радвам. Всичко съм правил отборът да върви напред“, сподели Янев.

Той благодари специално на човека, който стои зад финансирането на ЦСКА – собственикът на букмейкърската компания „Уинбет“ Валтер Папазки, за всичко, което прави за клуба.

Янев зае треньорския пост в ЦСКА за трети път на 24 септември м.г., а през юни т.г. поднови договора си, след като изведе отбора от кризата и спечели Купата на България. Преди това той бе на поста от юли 2015 до август 2016 г., а след това бе временен наставник от май до юни 2018.