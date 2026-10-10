10.10.2026 | 12:09

Илиян Филипов застрелян от приятеля си Славчо заради милиони от черно тото

Босът на „Ботев“ (Пловдив) ръководил сенчеста структура за залози на манипулирани мачове, килърът му профукал печалбите на комар

Оказва се, че финансови конфликти е основната причина, поради която транспортният бос и президент на футболния клуб „Ботев“ Илиян Филипов, бе застрелян в Пловдив от приятеля си Славчо Мегеров – Мегера. Според разследването Филипов ръководел нелегална мрежа за залози и черно тото, в която Мегеров действал като оперативен организатор. Убитият бизнесмен осигурявал залагания за огромни суми и участвал в манипулирането на футболни мачове. Конфликтът между двамата ескалирал заради хазартната зависимост на Мегера, който профукал милиони евро от клиентските залози и натрупал огромни дългове към бизнеспартньора си.

Преди година Мегеров бил отстранен от съвместната им строителна фирма заради загубените суми, което трайно развалило отношенията им. Последното напрежение възникнало след футболен мач между България и Люксембург, при който Мегера задържал залог от 50 000 евро за точен резултат. Мачът завършил с победа за гостуващия тим, а Филипов бил принуден да плати над 500 000 евро печалба на залагащия. След сериозни заплахи за затвор и притискане да върне парите, дължащият над милион евро Мегера взел решение да ликвидира своя шеф.