09.10.2026 | 18:35

Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров преди първия тур. А обеща: „Никога няма да се откажа“

Щабът на президентката ще обсъжда телевизионен дебат едва след 25 октомври. Гюров прие поканата

Президентката и кандидатка за поста Илияна Йотова няма да участва в дебат с Андрей Гюров преди първия тур на президентските избори на 25 октомври. Предизборният ѝ щаб е отклонил поканата на платформата за независима журналистика „Извън ефир“, като е посочил, че разговори за дебат ще се водят едва след първия тур.

„Ние обаче ще изчакаме 25 октомври, когато избирателите със своя вот ще определят кои кандидати отиват на балотаж“, се казва в писмото на предизборния щаб на инициативния комитет „Илияна Йотова-Кирил Вълчев“.

Отговорът идва ден след като Андрей Гюров прие поканата за публичен дебат. В писмо до „Извън ефир“ бившият служебен премиер заявява, че „президентската институция изисква отговорност, а тя започва с готовността да застанеш пред гражданите и да отговаряш на техните въпроси“.

Отказът на Йотова контрастира с категоричната ѝ заявка от началото на кампанията. На 13 септември, попитана в предаването „На фокус“ по NOVA за възможността за пряк дебат с Гюров, тя заяви:

„Аз никога няма да се откажа. Но искам кампания с аргументи по наистина големите предизвикателства пред страната.“

Тогава Йотова дори допусна, че политическите атаки срещу нея може да целят да я отклонят от пряк сблъсък с опонента ѝ.

Бившата вицепрезидентка на Румен Радев следва неговия пример – на последните президентски избори той също не се яви на дебат с основния си опонент – тогава кандидатът на ГЕРБ Анастас Герджиков – преди да мине първия тур на изборите. Това обаче не е практика в демократичните държави с мажоритарно избираем държавен глава – напротив, стандартът е почти винаги да има дебат с всички или повечето кандидати преди първия тур, а след това още един само с победителите от него преди балотажа.

Поканата на „Извън ефир“ предвижда дебат по предварително обявени правила, който да бъде свободно излъчван от всички медии и онлайн платформи. Организаторите са предложили дата и за седмицата преди евентуалния балотаж. Засега няма потвърден дебат между двамата кандидати.