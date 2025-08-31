31.08.2025 | 14:37

Имот за 343 бона харизан за хиляда лева: Пореден имотен удар на Сарафови ги свързва с подземната нелегална фабрика за цигари

Фирма купува апетитен имот в София за 343 000 лева, след което е продадена за 1000 лв. в брой. Последният собственик е предприемчива бизнес дама

Фирма купува апетитен имот в София за 343 000 лева, след което е продадена за 1000 лв. в брой. Последният собственик е предприемчива бизнес дама. Тя е бивша съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и върти успешен строителен бизнес заедно с първородния му син. Сделката на Евгения Сарафова е нереално изгодна и повдига съмнения за неправомерно облагодетелстване. Има и данни за неслучайни контакти с лица близки до силовите групировки и цигарената контрабанда. Първият собственик на фирмата, при когото е купен имотът, има връзка с най-голямата нелегална фабрика за цигари, открита под кравеферма в село до Свиленград. Фабриката е свързана с Иван Петлешков, а през него с Таки и Делян Пеевски.

Пазарната логика се губи в полите на Витоша

Сделки за прехвърляне на дялове във фирми и сделка за апетитен имот в полите на Витоша, разкриват неподозирани връзки. На 30.04.2025 г. бившата съпруга на Борислав Сарафов – Евгения Сарафова става едноличен собственик и управител на дружеството “Креатив Урбан”. Фирмата (дотогава “Вибет Строй”) е преименувана по примера на други дружества от строителния бизнес на Сарафови, като “Креатив Инвест” и “Креатив Студио”. Договорът за прехвърляне на дружествените дялове показва, че Сарафова е платила 1000 лева в брой за 100% от дяловете във фирмата.

Продавач е Йордан Стоянов Йорданов, от с. Кокаляне. Той е бил едноличен собственик на фирмата само за 13 дни (вписан на 17.04.2025), като е закупил дяловете също за 1000 лв. в брой. Учредител и първи собственик на фирмата, регистрирана с капитал от 1000 лв. през ноември 2024 г. е Росен Цветанов Янков, също от Кокаляне. По всичко личи, че Йорданов е встъпил в собствеността на фирмата като подставено лице, за да се скъса връзката към Янков.

Росен Янков наскоро е придобил дялове във фирмата “Георги П.П.С.” от дъщерята на издирвания Стойчо Захариев Иванов, бивш собственик на кравефермата в Момково, под която беше открита фабриката за цигари (виж схемата по-долу в текста). Светла Стойчева Иванова пък е купила фирма от Иван Петлешков, сочен за дясна ръка на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки в региона на Пловдив. В съдебни документи Петлешков е разкрит и като емисар на Делян Пеевски.

Самият факт, че приближени на главен прокурор правят сделка с такива лица е озадачаващ, но в бизнеса, когато е движен от пазарна логика, стават и такива случайности. Само че пазарната логика в тази сделка отсъства. Дни преди Коледа на 2024-та новосъздадената фирма, още с предишното име “Вибет Строй”, тогава собственост на Янков и с управител Йорданов, купува изключително апетитен парцел с площ 683 кв.м. в полите на Витоша, в кв. Драгалевци, в София за 343 хиляди лева или 256.77 евро/кв.м. След което парцелът като част от активите на фирмата става собственост на Евгения Сарафова само срещу 1000 лв.

Нереално изгодната сделка

Сделката е нереално изгодна и навежда на хипотезата за насрещна престация или по-просто казано – мирише на рушвет.

BIRD потърси бившите собственици на “Вибет Строй” (вече “Креатив Урбан”) с въпроси за прехвърлянето на активи на фирмата за 343 хиляди лв. само срещу 1000 лв. в брой и дали е имало други условия по сделката. Не открихме Йордан Йорданов. Роднина на Росен Янков отговори на обаждането ни по телефона и каза, че той е в чужбина и че ще се свърже с нас като се прибере в България. До редакционното приключване на статията Янков не се свърза с екипа ни.

Потърсихме за коментар и бившата съпруга на и.ф. главен прокурор Сарафов. На обаждането ни по телефона отговори жена, която каза, че не е Евгения Сарафова, а номерът бил “служебен”. Изпратихме въпроси по имейл. Сарафова върна следното обяснение, което цитираме без редакторска намеса:

“Направеният извод, че срещу 1000 лева е придобит само актив в значителен размер, е манипулативен и подвеждащ. Закупеното дружество в баланса си към момента на сделката има както активи, така и сериозни пасиви, чийто размер е съпоставим с този на активите. Това е отразено в оборотните ведомости на дружеството и в годишния финансов отчет, който ще бъде публикуван в законоустановения срок.

С оглед на цялостното финансово състояние на дружеството към момента на сделката и неговите сериозни задължения, твърдението, че е придобит чист актив за 1000 лева, е изцяло манипулативно и невярно.“

Тези твърдения обаче повдигат въпроса на кого дружеството дължи пари. Липсва банкова ипотека върху имота или вписване в регистъра на особенните залози (ЦРОЗ), което означава, че новосъздадената фирма е получила пари назаем по друг начин. Отчетът на фирмата за 2024 все още не е публикуван. Освен това, “Креатив Урбан” все още не е регистрирана по закона за ДДС, което е задължително при сделки за такива суми.

Евгения Сарафова обаче не отговори на въпроса ни дали се познава с Росен Янков и откъде е познанството им.

Връзката на Сарафови със семейството на Янков не е случайна. Съпругата на Янков е и е в мениджърския екип на компанията за продажби и наеми на имоти “Юник Естейтс”. Дъщеря му също работи там като консултант. А агенцията най-малко от месеци предлага на клиентите си апартаменти в сградата построена от фирмата на сина на Сарафов – Боби. Същата сграда, със спа-център с джакузи, парна баня и сауна, оборудвани с топли лежанки.

Вече станаха ясни връзките на издирвания бивш собственик на нелегалната подземна фабрика за цигари с Иван Петлешков – прокси на Делян Пеевски (таен свидетел по негово дело) и “лейтенант“ на Таки за Пловдив и региона. Преди дни, съобщихме и за тлеещ конфликт между Таки и депутата Пеевски. Предстоят още разкрития по темата.

Кой кой е в схемата с харизания апетитен имот

Евгения Сарафова – бивша съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Тя и първородният им син Боби Борислав Сарафов са собственици и управители на фирмите от строителния бизнес на фамилията с имоти за десетки милиони лева. Някои от тях са придобити изключително изгодно чрез очевидно симулативни сделки с лица, които са разследвани в миналото от следователя Сарафов.

Сдружение БОЕЦ разкри, че Боби Сарафов и майка му Евгения в продължение на години получават всеки месец по над 15 хиляди лв. “заплати” от “Юнион Ивкони” и “Елидис”. А както стана известно от обясненията дадени пред ад-хок прокурор Даниела Талева – (не) разследваща Сарафов за имотите, наследството от бившата съпруга Евгения остава за първородния син Боби.

Росен Янков – учредител и първи собственик на фирмата “Вибет Строй”, вече преименувана на “Креатив Урбан”, закупила за 343 хиляди лв. апетитният имот в полите на Витоша, който за 1000 лева в брой е харизан с фирмата на Евгения Сарафова. Янков се появява като собственик на офшорка в “Досиетата Пандора”. Той има и друга интересна бизнес връзка във фирмата “Юкон-05“. Янков купува дял във фирмата от Ива Панагонова – сестра на вдовицата на разстреляния мафиотски бос Милчо Бонев, известен с прякора Бай Миле.

Йордан Стоянов Йорданов – едноличен собственик на “Вибет Строй” само за 13 дни. Придобива я от Росен Янков след като фирмата купува парцела за 343 хил. лв. и я продава на Евгения Сарафова с ценния актив само за 1000 лева в брой.

Светла Стойчева (Иванова), вече Латинова – дъщеря на издирвания Стойчо Иванов – предишен собственик на кравефермата под която е нелегалната фабрика за цигари. Светла е и свързващото звено както с Росен Янков, така и с Иван Петлешков, който ѝ прехвърля дяловете във фирмата “АБТ Комерс”.

Стойчо Захариев Иванов – издирваният предишен собственик на “Сакар Екстра Милк” с кравефермата – подземна фабрика за цигари. Той се смята за изключително близък до Иван Петлешков. Това се подкрепя и от факта, че дъщеря му Светла придобива фирма със заложна къща именно от Петлешков. Също като Янков, Стойчо има тайна офшорка в “Досиетата Пандора”. Оттам е копието на негов паспорт със снимка.

Иван Петлешков – прокси на Делян Пеевски (таен свидетел по негово дело) и “лейтенант“ на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки за Пловдив и региона.

Димитър и Николай Перчемлиеви – баща и син – настоящи собственици на фирмата “Сакар Екстра Милк” с кравефермата с подземната нелегална фабрика за цигари. След акцията във фабриката в село Момково, първоначално са арестувани Димитър Перчемлиев и съпругата на сина му Росица Перчемлиева. Двамата впоследствие са освободени срещу гаранция от по 6000 лева. Седмици по-късно Николай Перчемлиев се предава сам, като и той е освободен срещу гаранция от 8000 лева.

Забележително е, че нелегалната фабрика в Момково беше разбита на 10 юли, само няколко дни преди Борислав Сарафов да стане нелегитимен и.ф. главен прокурор след 21 юли 2025. Разработката срещу фабриката е водена повече от година и забавянето на реализацията е много странно, но сега вече може да бъде обяснено и с престъпен чадър от най-високо място в държавното обвинение.