20.11.2026 | 20:41

Ирен Кривошиева се шокира: Супа за 10 евро в София?! В Ню Йорк е по-евтино! (снимки)

Една купичка супа се прави от един домат, изчисли тя

Супа за 10 евро стресна актрисата Ирен Кривошиева. Тя е истински възмутена от цените в столицата и твърди, че в момента в Америка е по-евтино.

„Хора, какво става? 10 евро за една обикновена доматена супа в брънч на улица „Княз Борис“ срещу спирката на 5-ицата?! Какви са тия цени?!“, попита звездата от „Хотел Централ“ в социалните мрежи.

„Най-скъпите домати кило може да са 5 евро. Е, една купичка супа се прави от един домат. Работила съм в Америка в ресторант все пак. Себестойността е няма и 1 евро“, разясни Ирен Кривошиева.

Според нея в момента в България е по-скъпо дори от САЩ. Тя проверила и установила, че супите на брънчовете отвъд Океана в момента са между 7 и 9 долара.