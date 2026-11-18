Ивайло Мирчев направи изявление в социалната мрежа след подкаста на Карбовски и Явор Дачков.
Ето какво пише той:
В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам „тролски ферми“. И то с пари на българските и европейските данъкоплатци.
Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам „тролски ферми“. Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото.
Всеки има право да ме критикува, но когато публично ме обвинява в злоупотреба с пари на данъкоплатците и финансиране на тролски мрежи с тях, ще трябва да може да докаже думите си в съда.
Ще заведа дело за тези твърдения и ще потърся отговорност по съдебен ред.
След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам „тролски ферми“, ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди.
Обезщетението, което ще получа след делото, ще даря за популяризиране на кръводаряването в България“, посочва Мирчев.
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