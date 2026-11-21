21.11.2026 | 16:45

Ивелин Михайлов бяга в Дубай с откраднатите милиони

Фараонът отива на съд за данъчни измами, гласи се да изчезне, преди да започне делото за потъналите в пирамидата му милиони евро

Ивелин Михайлов отива на съд за укриване на данъци в особено големи размери и пране на милиони евро, присвоени чрез създадения от него „Исторически парк“.

До дни прокуратурата ще повдигне обвинения на бившия депутат от партия „Величие“, който вече няма имунитет и е застрашен от лишаване от свобода до 6 години. По данни на запознати той няма намерение да чака съдебните книжа и планира да избяга в Дубай, където разполага с няколко огромни апартамента, твърди столичен таблоид.

В емирството вече са намирали убежище и други издирвани българи, сред които Васил Божков, тъй като местните власти не отговарят на искания за екстрадиция. Във видео в социалните мрежи тази седмица Ивелин Михайлов се обяви за жертва на политическата мафия и заяви, че „спира своята обществена и икономическа дейност до изясняване на случая“. Той твърди, че властите му приписват измислени данъци за 600 000 евро, макар ревизионният акт да е за съпругата му Вася.

Още миналата година прокуратурата обвини 7 приближени на Ивелин Михайлов, сред които Пламен Кънчев и Николай Куцаров, за организирана престъпна група, финансови измами и пране на над 80 млн. евро по доклад на ДАНС. Същевременно „Исторически парк“ във варненското село Неофит Рилски е пред фалит с дългове над 20 млн. евро, като 2 млн. от тях са към НАП, а съдия-изпълнител разпродава съоръженията.