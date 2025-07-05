05.07.2025 | 11:23

Издирваният Стоян Мавродиев засечен в Италия с блондинка

Бившият шеф на ББР, който подари 150 млн. лв. на Румен Вълка, събира тен в 5-звезден хотел в Турция

Издирваният от миналото лято от родното правосъдие ексшеф на държавната Българска банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев заради отпуснат необезпечен кредит за 150 милиона лева на фирма на митичния бос на боклука Румен Гайтански – Вълка, отдъхва в компанията на знойна блондинка в 5-звезден спа хотел в турския курорт Анталия, твърди „Уикенд“.

През изминалия уикенд Мавродиев е бил забелязан да се припича край един от басейните на комплекс „Конкорд де лукс“ в Анталия от българи, които също са се настанили в тузарския хотел с панорамен изглед към Средиземно море. Издирваният бивш банкер бил в компанията на стройна русокоса красавица в оскъден бански.

„Прекара около час на плажа, като постоянно ровеше в мобилния си телефон, докато ядеше диня и смучеше коктейл. Не изглеждаше да е угрижен заради проблемите си с правосъдието. Беше направил добър тен“, разкрива българин, видял с очите си очилатия аферист.

Стоян Мавродиев се издирва с европейска заповед за арест от август 2024 г. като главно действащо лице по аферата с кредита грабеж от държавната Българска банка за развитие (ББР) в размер на 150 млн. лв., отпуснат без обезпечение на Румен Гайтански – Вълка през 2019 г. Миналото лято Румен Вълка и адвокатът му Иван Георгиев бяха арестувани при акция на Комисията за противодействие на корупцията, но Мавродиев не беше открит. Според прокуратурата част от парите от кредита са използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански в размер от 46 млн. лева.

Мавродиев е най-уязвимият сред обвиняемите, тъй като е бил главен изпълнителен директор на ББР и лично е одобрил с подписа си предоставянето на многомилионния заем на Румен Вълка. Очилатият финансист рискува присъда от 10 до 20 години затвор и конфискация на имуществото му, ако бъде признат за виновен. Вече почти година Стоян Мавродиев е в неизвестност за властите, а доскоро предположенията бяха, че се укрива или в Гърция, където притежава имоти за няколко милиона евро или в Дубай. Не е известно откога бившият шеф на Българската банка за развитие пребивава в 5-звезден хотел в турския курорт Анталия и дали живее постоянно в Турция.

Делото срещу Румен Вълка, Иван Георгиев и Стоян Мавродиев все още не е стартирало по същество в Софийския градски съд заради отсъствието на бившия шеф на ББР. Румен Гайтански прекара няколко седмици в ареста, а на 17 октомври м.г. съдът го пусна под домашен арест срещу парична гаранция от 250 000 лв. уж заради рязко влошеното му здраве. Другият обвиняем – адвокат Иван Георгиев, представител на „Роудуей кънстракшън“, фирмата, свързана с Вълка и получила кредита от 150 млн. лв., също е на свобода под гаранция от 50 000 лв.