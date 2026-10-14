14.10.2026 | 15:03

Извън обявения дневен ред: ВСС премести сина на Йордан Стоев-Въшката от СГП във Военно-окръжната прокуратура

Решението на ВСС подлежи на обжалване

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести сина на члена на съвета Йордан Стоев от по-натоварения следствен отдел в Софийската градска прокуратура в следствения отдел на Военно–Въшкатаокръжната прокуратура в София.

Предложението не фигурираше като точка в дневния ред, беше внесено като допълнителна, но в началото на заседанието не беше докладвана, а само беше посочено, че има допълнителни точки.

Така от 30 октомври младшият следовател Павел Стоев ще работи във ВОП-София. Решението на ПК на ВСС подлежи на обжалване.

Стоев беше назначен за младши следовател в СГП на 24 юни т.г. След по-малко от месец той е поискал да бъде преназначен от СГП във Военно-окръжната прокуратура в София по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, който гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

Молбата му няколко пъти „влизаше“ в дневния ред на ПК на ВСС, но по различни причини беше отлагана.