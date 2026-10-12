12.10.2026 | 19:06

Извънземни атакували наш пилот, той ги псувал

Подполковник Иван Йорданов описва как се е спасил от отвличане от синьо-зелените човечета

Различни правителствени и неправителствени агенции отчитат бум на НЛО в последните няколко месеца. Само преди дни Джо Роган разкри, че Земята се обитава от няколко вида пришълци, като даже имало жертви сред американските военни. Роган, който е пенсиониран офицер от Военновъздушните сили, описа, че делим Земята с няколко вида пришълци, но най-многобройни били два. Едните са рептили с височина над 2,10 метра, с люспеста кожа и визия на горила. Другите са малки извънземни същества, които според сведенията са в конфликт с рептилите.

По този повод наши уфолози разкриха, че именно вторият вид (наричан и сивите) често посещава България, а дори наш пилот се е срещал очи в очи с него. Това е о.з. подполк. Иван Йорданов. Той е описал своето свидетелство в книгата „Стоманеният красавец: МИГ-25 в небето на България“, а по-късно е говорил и пред Военния тв канал.

Там Йорданов разказва, че след като завършил Военновъздушното училище, бил разпределен в 26-а авиобаза – Добрич, където патрулирал родното небе със своя МИГ-25. Една нощ през лятото на 1987 г. изпълнявал задача по нощен полет до стратосферата. За целта бил облечен в специален височинен костюм. „Точно в 12 часа без осем излетях с южен старт със завой наляво и поех курс 268 градуса“, спомня си въздушният ни ас. Споделя, че на 160-ия километър в посока Русе вече бил на височина 21 000 метра. По това време правили един-два полета до стратосферата по курса Добрич-село Опанец, Созопол и обратно.

„Тамън облекчих моторите и дадох на самолета 6-8 градуса височина, за да не ми расте скоростта, и започна тая среща“, спомня си подполк. Йорданов, цитиран от в. „Телеграф“. По думите му в началото чул странни скърцания, удари отвън отляво и отдясно на кабината, придружени от пронизващи писъци.

„Погледнах и гледам тез красавци стоят отвън. Двама от едната страна, двама от другата. Бяха с голяма глава, с малки ръчички и пръсти, синьо-зеленикав цвят имаха“, описва ги пилотът. А като ръст не били повече от 50 сантиметра.

В първия момент си помислил, че халюцинира заради височината и започнал да се щипе и удря по крака. Отместил фокуса на погледа си към ръката, която обаче виждал съвсем ясно. После пак вдигнал главата, но извънземните били отвън и продължавали да блъскат по самолета като малки деца играчка. Пилотът споделя, че решил да не им обръща внимание само и само да кацне жив и здрав.

Но тогава един от тях го заговорил на чист български език с думите: „Тръгвай да играеш с нас“.

„Гласът беше гаден, остър и метален. Стреснах се, помислих си, че тези ще ме отнесат, в онези години чувахме как отвличат хора. Аз си помислих – деца, жена оставих вкъщи, а тези сега ще ме изпарят. Самолетът ще остане неуправляем и край, няма го Иван“, разказва с чувство за хумор военният. Описва още, че създанията започнали да се карат помежду си, явно не били на едно мнение относно отвличането му. Думите им сякаш влизали по телепатичен път в главата му, не толкова, че ги е чувал с ушите.

Тогава решил да им отговори, като им обяснил, че има военна задача да изпълнява, не може да тръгне с тях. Пришълците обаче настояли, че трябва да тръгне с тях. Освен това, ако не им обръщал внимание, особено тези отдясно, жестоко удряли самолета и трябвало да ги гледа – тогава спирали.

В един момент обаче Йорданов се ядосал и започнал да ги псува.

„Нито се сбогуваха с мен, нито нищо, всички с едни шлейфове отлетяха и направиха едни бели точки в северозападна посока, събраха се там в една точка и изчезнаха“, разказва изумителни неща Иван Йорданов. На земята си дал сметка, че около 100 секунди е общувал с извънземните. Когато кацнал, поискал от бордния техник да изслуша записа от самолетния магнетофон, но вътре нямало нищо.

„Имаха ореол около телата си, те са някаква форма на енергия“, заключава пилотът.