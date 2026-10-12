Извънземни атакували наш пилот, той ги псувал

Различни правителствени и неправителствени агенции отчитат бум на НЛО в последните няколко месеца. Само преди дни Джо Роган разкри, че Земята се обитава от няколко вида пришълци, като даже имало жертви сред американските военни. Роган, който е пенсиониран офицер от Военновъздушните сили, описа, че делим Земята с няколко вида пришълци, но най-многобройни били два. Едните са рептили с височина над 2,10 метра, с люспеста кожа и визия на горила. Другите са малки извънземни същества, които според сведенията са в конфликт с рептилите.
По този повод наши уфолози разкриха, че именно вторият вид (наричан и сивите) често посещава България, а дори наш пилот се е срещал очи в очи с него. Това е о.з. подполк. Иван Йорданов. Той е описал своето свидетелство в книгата „Стоманеният красавец: МИГ-25 в небето на България“, а по-късно е говорил и пред Военния тв канал.
Там Йорданов разказва, че след като завършил Военновъздушното училище, бил разпределен в 26-а авиобаза – Добрич, където патрулирал родното небе със своя МИГ-25. Една нощ през лятото на 1987 г. изпълнявал задача по нощен полет до стратосферата. За целта бил облечен в специален височинен костюм. „Точно в 12 часа без осем излетях с южен старт със завой наляво и поех курс 268 градуса“, спомня си въздушният ни ас. Споделя, че на 160-ия километър в посока Русе вече бил на височина 21 000 метра. По това време правили един-два полета до стратосферата по курса Добрич-село Опанец, Созопол и обратно.
„Тамън облекчих моторите и дадох на самолета 6-8 градуса височина, за да не ми расте скоростта, и започна тая среща“, спомня си подполк. Йорданов, цитиран от в. „Телеграф“. По думите му в началото чул странни скърцания, удари отвън отляво и отдясно на кабината, придружени от пронизващи писъци.
„Погледнах и гледам тез красавци стоят отвън. Двама от едната страна, двама от другата. Бяха с голяма глава, с малки ръчички и пръсти, синьо-зеленикав цвят имаха“, описва ги пилотът. А като ръст не били повече от 50 сантиметра.
В първия момент си помислил, че халюцинира заради височината и започнал да се щипе и удря по крака. Отместил фокуса на погледа си към ръката, която обаче виждал съвсем ясно. После пак вдигнал главата, но извънземните били отвън и продължавали да блъскат по самолета като малки деца играчка. Пилотът споделя, че решил да не им обръща внимание само и само да кацне жив и здрав.
Но тогава един от тях го заговорил на чист български език с думите: „Тръгвай да играеш с нас“.
„Гласът беше гаден, остър и метален. Стреснах се, помислих си, че тези ще ме отнесат, в онези години чувахме как отвличат хора. Аз си помислих – деца, жена оставих вкъщи, а тези сега ще ме изпарят. Самолетът ще остане неуправляем и край, няма го Иван“, разказва с чувство за хумор военният. Описва още, че създанията започнали да се карат помежду си, явно не били на едно мнение относно отвличането му. Думите им сякаш влизали по телепатичен път в главата му, не толкова, че ги е чувал с ушите.
Тогава решил да им отговори, като им обяснил, че има военна задача да изпълнява, не може да тръгне с тях. Пришълците обаче настояли, че трябва да тръгне с тях. Освен това, ако не им обръщал внимание, особено тези отдясно, жестоко удряли самолета и трябвало да ги гледа – тогава спирали.
В един момент обаче Йорданов се ядосал и започнал да ги псува.
„Нито се сбогуваха с мен, нито нищо, всички с едни шлейфове отлетяха и направиха едни бели точки в северозападна посока, събраха се там в една точка и изчезнаха“, разказва изумителни неща Иван Йорданов. На земята си дал сметка, че около 100 секунди е общувал с извънземните. Когато кацнал, поискал от бордния техник да изслуша записа от самолетния магнетофон, но вътре нямало нищо.
„Имаха ореол около телата си, те са някаква форма на енергия“, заключава пилотът.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране