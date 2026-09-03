03.09.2026 | 18:20

Йотова обявява шефа на БТА за кандидат за вицепрезидент

Президентът ще обяви избора си на влизане за концерт в зала "България"

Мистерията кой ще е кандидатът за вицепрезидент до Илияна Йотова се очаква да бъде разкрита в четвъртък вечерта. Самата Йотова се очаква да обяви избора на влизане за концерт в зала „България“. По информация на Mignews отпреди няколко седмици това ще бъде настоящият шеф на БТА с втори мандат Кирил Вълчев.

Настоящият президент Йотова обяви кандидатурата си в предаването „Панорама“ на БНТ, като заяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, без да разкрие подробности. По-късно зад нея застанаха управляващите от „Прогресивна България“ и БСП.

Вълчев е български журналист, юрист и настоящ генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Роден е на 24 май 1973 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, след което придобива магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. През годините специализира радио мениджмънт в “Дойче Веле” в Кьолн, преминава през програмата за европейски лидери на “Джърман Маршъл Фонд” в САЩ и стажува в българската секция на BBC в Лондон.

Журналистическият му път започва в БТА в редакция „Информация за чужбина“ през периода 1993 – 1995 г. Изключително голяма популярност придобива в Дарик радио, където в продължение на близо три десетилетия (от 1994 до 2021 г.) е автор и водещ на знаковото обзорно предаване “Седмицата”, както и на годишната програма „Годината“.

Паралелно с журналистиката, Вълчев изгражда и успешна юридическа кариера. Работи като адвокат с фокус върху медийното право и интелектуалната собственост, като дълги години е правен консултант на водещи медии, културни институции и на Съюза на българските национални електронни медии. В периода 2000 – 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Софийския университет. Участва и като юридически съветник при изработването на Закона за БТА през 2011 г.

На 27 януари 2021 г. е избран от Народното събрание за генерален директор на Българската телеграфна агенция, а през декември 2025 г. парламента го преизбира за втори мандат начело на агенцията.

Извън професионалната си дейност Кирил Вълчев е страстен пътешественик и е сред малкото българи, посетили всички 193 държави, членки на ООН, както и всички континенти. Той е също така член на Българския антарктически институт и редовен участник в българските експедиции до Антарктида.