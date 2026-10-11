11.10.2026 | 10:19

Йотова вече хвали най-скандалните кметове на Пеевски

Има ли сделка с ДПС за президентските избори?

Илияна Йотова вече хвали кметове на Пеевски, и то от най-скандалните.

Попадна ми видео, на което Йотова на събитие в Гълъбово говори за успешния модел на работа и за подкрепата на хората и поздравява кмета Николай Колев (който седи на първия ред – официален гост)

Но кой е кметът на Гълъбово? Избран от ДПС, преминал в Ново начало на Пеевски след разделянето. Крие документи за планирания огромен инсинератор, заплашва журналиста Венелина Попова, че ще я съди до дупка, ако не си промени критична статиа за него, и тъй като е неграмотен, я нарича „отврад гноясъл“ в съобщение. Работи си много добре с Ковачки на място..

Типичен местен дерибей, от любимите на Пеевски, вероятно избран със стабилно купуване на гласовв. Вече е на първия ред на събитието на Йотова, а тя го хвали.

Разбирам, че е притеснена за резултата, но когато разчита на такива хора, може и да спечели малко контролиран вот в Гълъбово, но губи легитимност.