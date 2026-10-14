14.10.2026 | 21:14

Къде е ПВО и къде са милиардите? Кличко обвини Зеленски, че блокира средствата за Киев

Кметът на украинската столица твърди, че не са изпълнени всички програми за подготовка за зимата, а след руските атаки щетите по енергийните обекти са сериозни

Кметът на Киев Виталий Кличко се яви във Върховната рада по покана на народните представители и от парламентарната трибуна отправи обвинения към централната власт заради подготовката на столицата за зимата, съобщи „Страна.ua“.

Градоначалникът нарече обвиненията, че Киев не се е подготвил успешно за отоплителния сезон, „шоу“. Той заяви също, че правителството блокира средствата, заради което не са били изпълнени всички планирани програми.

„От всички телевизори и радиостанции, които излъчват денонощния информационен маратон, се чува само: това в Киев не е наред, онова е направено лошо. Сякаш все още живеем в 2019 г. Могат да говорят каквото си искат и да стоварят върху Кличко дори Третата световна война. Но не само аз си задавам въпроса: къде е противовъздушната отбрана за защитата на столицата? Къде е защитата на обектите на „Укренерго“? Къде са милиардите, отпуснати за това?“, попита риторично Кличко.

По думите му в Киев са регистрирани 50 попадения по енергийни обекти. Щетите след атаката през нощта срещу 14 октомври са много сериозни. Кметът заяви също, че „въпреки шамара от централната власт Киев продължава да функционира“.

В сградата на Върховната рада няма ток, интернет има затруднения с водоснабдяването

Любопитното е, че по време на изказването на Кличко във Върховната рада нямало електричество. Залата за заседания в момента се осветява с генератори, в комисиите няма интернет, а в сградата има проблеми с водоснабдяването. Това съобщи в канала си в Telegram депутатът от парламентарната група „Глас“ Ярослав Железняк.

Според Железняк за ситуацията в Киев отговорност носят както Володимир Зеленски, така и Виталий Кличко. По думите му двамата „цяла година си прехвърляха отговорността и сочеха един друг с пръст“.

Конфликтът Зеленски – Кличко се задълбочава

Припомняме, че вчера Зеленски обвини Кличко в провал на подготовката на Киев за зимата. Това не се случва за първи път. Кметът от своя страна заяви, че централната власт иска да го отстрани от поста.