26.11.2026 | 15:20

Каква е ролята на Кела в имотния спор преди убийството на Бинев? Говори вътрешният министър

Иван Демерджиев коментира намесата на влиятелни фигури в разрешаването на бизнес конфликти извън институциите

Разследващите убийството на Слави Бинев продължават да изясняват ролята на бургаския предприемач Пламен Дишков в имотния конфликт, който предшества смъртта на бившия евродепутат. Това стана ясно от думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в подкаста им „Дневен ред“.

Името на Дишков, който има бизнес интереси в сферата на ВиК инфраструктурата, строителството и други стопански дейности, се появи още при първото разглеждане на мярката за неотклонение на турския бизнесмен Еюп Темиз, обвинен за убийството на Бинев.

Близо месец след престъплението вътрешният министър коментира една от неизяснените докрай линии в разследването – в какво качество Дишков се е ангажирал с уреждането на имуществените претенции на известния столичен архитект Калин Тихолов към неговата бизнес партньорка арх. Ния Темиз.

„Пламен Дишков не си го представям като някакъв медиатор, който може да решава спорове. Как точно е консултирал Калин Тихолов, ще разберат органите на разследването. Така че се работи по въпроса. Какво е могъл да направи, защо той се е ангажирал – ще установи разследването, работи се“, каза Иван Демерджиев.

Предисторията на конфликта отвежда към бизнеса на покойния арх. Стоян Янев, баща на Ния Темиз и бивш главен архитект на София от времето на кмета Стефан Софиянски. Янев заема поста в продължение на близо десетилетие. Неговият колега Калин Тихолов впоследствие става бизнес партньор на дъщеря му, която също е архитект. Двамата работят по десетки инвестиционни проекти, участват в общи дружества и придобиват интереси в недвижими имоти. Отношенията им се влошават, а спорът за разпределението на активите прераства в съдебни дела. По документи от Търговския регистър, проучени от bTV, Тихолов оспорва промени в поне три от дружествата, в които има общ бизнес с Ния Темиз. При едно от тях – „Елин Пелин девелопмънт“, през юли 2026 г. участието на общото дружество на двамата архитекти намалява от 66 на 8 процента.

Именно в опит да уредят имуществените си отношения, според публично огласената до момента версия, двете страни потърсили посредници извън професионалните си среди. Ния и Еюп Темиз се обърнали към Слави Бинев, с когото семейството поддържало близки приятелски и бизнес отношения. Архитектката и бившият евродепутат са били съдружници в регистрираното през 2024 г. дружество „Енвико“, а Еюп Темиз и Бинев се познавали покрай общите си интереси в таекуондото.

Данни от разследването сочат, че турският бизнесмен е платил на Бинев 500 хил. евро, за да посредничи при разрешаването на спора с Тихолов.

Калин Тихолов, от своя страна, потърсил съдействие от Пламен Дишков. За това разказа и бизнесдамата Ваня Червенкова в интервю пред Светослав Иванов в предаването „120 минути“ по bTV на 8 ноември. Тогава тя направи уговорката, че не е разговаряла лично с Тихолов, но посочи именно него като човека, ангажирал бургаския предприемач.

Според информацията, огласена при разглеждането на мярката на Еюп Темиз, Дишков посетил офиса на Ния Темиз и предявил финансови претенции. Защитата на обвиняемия представи този епизод като едно от обстоятелствата, предизвикали страх у семейството. Самият Дишков, според последвали медийни публикации, е дал показания пред разследващите и е отрекъл да е заплашвал архитектката.

Какво точно е поискал от Ния Темиз, на какво основание и какви разговори е водил с Калин Тихолов и Слави Бинев, остава неизяснено публично. Няма и огласени данни за повдигнато обвинение срещу Дишков във връзка с убийството.

В разговора си с Бенатова и Шикерова Иван Демерджиев коментира и предупреждението на премиера Румен Радев, че убийства от този характер ще продължат. Вътрешният министър свърза напрежението с постепенното разрушаване на механизмите, чрез които хора с икономическо и обществено влияние са уреждали конфликти извън институциите.

„Така функционираше държавата преди. Не се решават въпросите от правоохранителните органи и правораздавателната система, а така функционираше държавата – по неведоми механизми, където се събираха различни хора, с различно влияние и с това влияние разрешаваха споровете или въздаваха някаква справедливост спрямо собствените си виждания. В момента механизмите за въздействие на тези хора изчезват един по един, а това създава напрежение. Но това е един оздравителен процес“, каза Иван Демерджиев.

По думите на министъра случаят с убийството на Слави Бинев е симптом за начина, по който доскоро са се разрешавали спорове между хора със значителни финансови интереси – вместо да се търси решение чрез съда, страните са прибягвали до посредничеството на влиятелни фигури.