18.10.2026 | 10:20

Кънчо Стойчев отмъкна жената на сина си

Интимната афера между свекъра и снахата е започнала преди повече от 2 години

Социологът-милионер Кънчо Стойчев, бивш собственик на „Галъп”, е предприел шокиращ обрат в личния си живот, пише „Уикенд”. Оказва се, че съдружникът на Андрей Райчев е в развод с дългогодишната си съпруга Ирена, след като намерил любовта в леглото на… снаха си!

Синът на Кънчо – Марко, е втрещен от предателството на баща си и от месеци не му говори. Възмутена е и цялата фамилия, но това явно не притеснява основателя на „Галъп”, който просто обяснява, че се влюбил.

С 26 години по-младата от него Зорница, довчерашна съпруга на големия му син, Кънчо Стойчев кара втората си младост и твърди, че е открил истинската си сродна душа. Нищо, че семейството му е потресено и е на път да се отрече от него.

Според източниците интимната афера между свекъра и снахата е започнала преди повече от 2 години. Дълго време двамата криели отношенията си, но в един момент истината лъснала. Стига се до развода на сина на социолога – Марко, който до последно не иска да повярва, че съпругата му е изневерявала със собствения му баща.

Именно заради сложната ситуация се е стигнало до продажбата на хотелския комплекс „Зорница естейт” край Мелник, кръстен на фаталната красавица, заменила сина с бащата. В началото на годината бутиковия хотел бе продаден за няколко милиона евро. Преди това пък имаше голям обир в имението, което според запознати също има връзка с избухналите страсти във фамилията.

Не по-малко огорчена е дългогодишната съпруга на милионера Ирена, с която имат общо 3 деца.

Снимка от сватбата на сина на социолога в с. Зорница – отляво надясно – голямата дъщеря Лиляна, съпругата му Ирена, младоженците Марко и Зорница, която е преплела ръце с Кънчо Стойчев, накрая е малката му дъщеря Калина