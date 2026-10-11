11.10.2026 | 10:13

Кандидат-президентът Гюров нарече Путин „световен лидер“, бързо го изтри

Експремиерът похвали сделката за дизела с половин уста

Кандидатът за президент на ПП-ДБ Андрей Гюров премахна определението „двама световни лидери“ от публикацията си за сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за руския дизел. От текста отпадна и думата „похвална“.

Кандидатът за президент на ПП–ДБ промени началото на публикацията си. Първоначално той написа:

„Надеждата едно споразумение между двама световни лидери да повлияе на цените на дизела в света е похвална.“

След реакциите изречението вече гласи:

„Надеждата една сделка между Тръмп и Путин да повлияе на цените на дизела в света е едно.“

Така Гюров замени определението за двамата президенти с имената им и премахна положителната оценка за надеждата договореността да понижи цените. Вместо „е похвална“ вече пише „е едно“, а „споразумение“ е заменено със „сделка“. Редакция има и в следващото изречение. Първоначалното „Но стратегията за намаляване на цените на дизела и бензина в България е нещо различно“ вече завършва с „е нещо съвсем друго“. Учиславянски

Иначе Гюров запазва тезата си, че поевтиняването на горивата в България изисква политическа воля и действия, както и въпросите за печалбите на „Лукойл Нефтохим“ и данъчните приходи за бюджета.