22.02.2026 | 10:22

Каракачанов: Въвличат България във война и я превръщат в мишена

Нарушаваме правилата на ООН, които забраняват държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трета страна, защото няма дори решение от конгреса на САЩ, коментира той

Въвличат България във война и я превръщат в мишена. Това предупреди бившия военен министър Красимир Каракачанов. Той призова президента Илияна Йотова незабавно да свика Консултативният съвет за национална сигурност и попита кой е позволил участието ни в евентуална американска операция срещу Иран.

Каракачанов коментира във Фейсбук вчерашната новина за масираното присъствие на американски военни самолети на гражданското летище „Васил Левски” в София като изисква българските власти да отговорят дали партньорите им от Вашингтон са отправили официално искане за използване на нашата територия за военна операция срещу Техеран и конкретно на гражданското летище в столицата ни. Въпросът му имаме ли интерес от подобни удари е риторичен, но за разлика от Великобритания, Турция и Гърция са отказали военните им бази да се използват за нападение срещу ислямската република, тук свободно кацат US самолети.

Едва ли ще получи отговор и на питането защо е дадено гражданското летище при наличието на военни авиобази у нас.

Бившият военен министър припомня, че турски меди са коментирали, че от 2003 г. насам, когато американските ВВС удариха Ирак, за втори път се правят мащабно дислоциране у нас и въпросът е защо отново го научаваме от Анкара, а не от властите в София.

С тревога той цитира представителят на Иран в ООН Иравани, който предупреди, че ако САЩ нападнат ислямската република, военните бази, където има американска военна техника, стават мишени за иранската отбрана, това означава, че и летище „Васил Левски“ може да бъде атакувано. В състояние ли е българската ПВО да отрази подобни заплахи, пита бившият министър.

Той коментира, че България нарушава международните спогодби като подчерта, че съгласно правилата на ООН е забранено държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трети страни. Каракачанов обясни, че за атака срещу Техеран трябва да има разрешение както от Организацията на обединените нации, така и официално решение от американския конгрес. Такива естествено няма.

По думите му българските граждани са поставени в опасност заради въвличането ни във военна месия, от която страната ни може само да загуби.