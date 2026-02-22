Каракачанов: Въвличат България във война и я превръщат в мишена

Въвличат България във война и я превръщат в мишена. Това предупреди бившия военен министър Красимир Каракачанов. Той призова президента Илияна Йотова незабавно да свика Консултативният съвет за национална сигурност и попита кой е позволил участието ни в евентуална американска операция срещу Иран.
Каракачанов коментира във Фейсбук вчерашната новина за масираното присъствие на американски военни самолети на гражданското летище „Васил Левски” в София като изисква българските власти да отговорят дали партньорите им от Вашингтон са отправили официално искане за използване на нашата територия за военна операция срещу Техеран и конкретно на гражданското летище в столицата ни. Въпросът му имаме ли интерес от подобни удари е риторичен, но за разлика от Великобритания, Турция и Гърция са отказали военните им бази да се използват за нападение срещу ислямската република, тук свободно кацат US самолети.
Едва ли ще получи отговор и на питането защо е дадено гражданското летище при наличието на военни авиобази у нас.
Бившият военен министър припомня, че турски меди са коментирали, че от 2003 г. насам, когато американските ВВС удариха Ирак, за втори път се правят мащабно дислоциране у нас и въпросът е защо отново го научаваме от Анкара, а не от властите в София.
С тревога той цитира представителят на Иран в ООН Иравани, който предупреди, че ако САЩ нападнат ислямската република, военните бази, където има американска военна техника, стават мишени за иранската отбрана, това означава, че и летище „Васил Левски“ може да бъде атакувано. В състояние ли е българската ПВО да отрази подобни заплахи, пита бившият министър.
Той коментира, че България нарушава международните спогодби като подчерта, че съгласно правилата на ООН е забранено държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трети страни. Каракачанов обясни, че за атака срещу Техеран трябва да има разрешение както от Организацията на обединените нации, така и официално решение от американския конгрес. Такива естествено няма.
По думите му българските граждани са поставени в опасност заради въвличането ни във военна месия, от която страната ни може само да загуби.
