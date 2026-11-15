15.11.2026 | 14:23

Карбовски е изборът на последното поколение ченгета

Грубата му, пристрастна, театрална медия, която досега можеше да се защитава като стил, като авторска позиция, като свободата да бъдеш неудобен, преминава в отвъдното

Много съм доволна от избора на ДАНС! Разбира се, ако всичко твърдяно от болната Ива Михайлова как ченгетата й казали да не говори с ютюбъра Станислав Цанов е вярно, изборът на ченгета на подходящ журналист за интервю с нея, е супер! Разбира се, целият мейнстрийм се раздрънка за тайните похвати на агенцията, та тя стана за смях. Барабар шефа на агентурата Пламен Тончев.

Мартин Карбовски е изборът на последното поколение ченгета! В студиото му се изповяда напоследък и бъдещата ни президентка госпожа Илияна Йотова. Затова от сърце се радвам как тези достойни държавни шпиони са идентифицирали Марто. Той е майстор на Гонзо журналистиката, на публичните интриги. Ако имаше факултет по скандализираща журналистика, провокация и шок, Карбовски щеше да му е декан. Засега печално известният УНИБИТ, със Стоян Денчев начело, може да направи Мартин доктор хонорис кауза.

Ако се потвърди, че ДАНС си е избрал Карбовски за филтър по принцип и конкретно за болната Ива Михайлова, съответно въпросите в ефир към нея по замисъл е трябвало да са контролирани, тогава става дума за нещо много по-сериозно от едно компрометирано интервю. Става дума за публичен прецедент как ченгетата могат да управляват медиите.

Грубата, пристрастна, театрална медия на Мартин Карбовски, която досега можеше да се защитава като стил, като авторска позиция, като свободата да бъдеш неудобен, преминава в отвъдното. Ако тайни служби му шепнат в ухото, режисират информацията и му позволяват да говори, само ако говори така, както трябва, със свободата му е свършено.

Амин!

Отделен въпрос е как на ДАНС е хрумнало да вербува способен журналист с немалка аудитория в интернет. На практика са сътворили ченге с микрофон, което не информира обществото, а го управлява. Понеже Мартин Карбовски все се оплаква, че няма пари, службите, нали са с добро сърце, решиха проблема му.

Юлияна Методиева