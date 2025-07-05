Киселова отговори на Йотова за Пеевски: В коалицията сме съдружници по неволя

Правителството ще работи дотогава, докато повечето от парламентарните групи го поддържат. Защото партиите са „съдружници по неволя“.

Така председателят на парламента Наталия Киселова коментира думите на вицепрезидента Илияна Йотова по-рано днес, че стабилността на кабинета на Росен Желязков зависи от лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Йотова направи този коментира във връзка с неуспешния трети вот на недоверие срещу кабина на Росен Желязков от петък. „Вчерашният ден произведе една новина, която беше най-важният резултат от всичко. Не е важно какво ще бъде решението на коалицията, нито на партия мандатоносител – има четвърта партия, от която зависи дали едно правителство ще бъде стабилно или не. Това, което беше говорено под сурдинка, правителство ще има, докато каже господин Пеевски“, заяви вицепрезидентът Йотова.

„При девет парламентарни групи, всяка една от тях иска да изглежда с по-голяма тежест, отколкото е. И тъй като сме „съдружници по неволя“ мисля, че дотогава, докато повечето от парламентарните групи поддържат правителството и парламентът ще работят“, отговори задочно Киселова.

Председателят на Народното събрание коментира също и протеста на „Възраждане“ срещу еврото и сблъсъците по време на този протест.

„Всяка партия има право да протестира. Но протестите не трябва да бъдат за сметка на правата на другите граждани, за сметка на нарушаване на обществения ред, или да се посяга на служители на реда. Те са там, за да се гарантира общественият ред и спокойствието на гражданите“, каза още тя

Според Киселова проблемът с възнагражденията на младите лекари и специализанти трябва да бъде разглеждан заедно с въпроса за заплатите на медицинските сестри и останалите специалисти в здравеопазването, посочи председателят на парламента.