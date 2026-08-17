17.08.2026 | 14:33

Кметът на Бургас: Няма да се кандидатирам за президент. Боря се за успеха на „Евровизия“. Ще изцедя екипа си като лимони

Първата най-важна задача за "Евровизия" - проектът на сцената, след това ще стане ясно колко места ще има в Арена Бургас, обяви шефката на БНТ Милена Милотинова

За себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса. С политика до провеждането на „Евровизия“ няма да се занимавам. Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и БНТ. Изцяло ще се концентрирам гостите да останат очаровани от Бургас и България“. По този начин кметът на Бургас Димитър Николов отговори на спекулациите, че домакинството на „Евровизия“ е дадено на Бургас, за да се кандидатира Николов за президент и да „прецака“ кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров, отмъквайки му потенциалната периферия от гласове и лишавайки го от възможността да отиде на балотаж.

От седмица в опозиционните среди битува мнението, че Бургас едва ли не е получил като награда домакинството на най-престижния музикален форум на планетата, за да се изстреля рейтингът на кмета Димитър Николов и той да се превърне в един от най-сериозните конкуренти за президентския вот. Днес бургаският градоначалник категорично опроверга тази спекулация.

„Темата политика въобще не ме интересува“, лаконичен бе той и подчерта, че оттук нататък се фокусира върху сериозната работа, която го очаква. Нещо повече – Димитър Николов подчерта, че е забранил отпуските на екипа си до провеждането на песенния конкурс, за да може заедно да подготвят Бургас и България за домакинството.

Димитър Николов подходи с изключителна прецизност към „Евровизия“. Събра екипа си, който разработва европейските проекти и е може би най-добрият в страната, и разработи детайлна концепция за домакинството. Нещо, което даде резултат, и Бургас спечели правото да организира най-престижния конкурс в историята си.

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че ще концентрира изцяло усилията си върху подготовката на града за домакинството на „Евровизия“ и че целта му е гостите на конкурса да останат очаровани от България. Пред журналисти той увери, че общината ще изпълни всички изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и БНТ, така че необходимите дейности да бъдат реализирани максимално бързо, предаде бургаският сайт Флагман.

„Докато не уточним всички детайли с представителите на конкурса, не мога да разкрия подробности за локациите. Очаква се това да стане през първата половина на септември“, обясни градоначалникът. По думите му в момента в Бургас текат дейности по благоустрояване, които не са свързани пряко с „Евровизия“, а са част от текущите задължения на общината.

Николов заяви, че ще вложи цялата си енергия, за да бъде домакинството на Бургас максимално успешно. „Много градове, които не са столици и са съизмерими с Бургас, са провеждали „Евровизия“. Ще се съобразя с техния опит. Боря се успехът да бъде феноменален и ще дам много енергия. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Чака ни страшно много работа“, каза той.

Кметът подчерта, че общината вече има опит с организирането на големи събития, но този път подготовката трябва да бъде извършена в изключително кратки срокове и в началото на летния сезон. „Разликата е, че сега ще го направим за едно много стегнато време, в началото на летния сезон, и с още по-голямо внимание и координация, защото залогът е огромен и няма да допуснем никакви слабости“, заяви Николов. Той отправи послание и към хотелиерите, ресторантьорите, транспортните фирми и останалите представители на бизнеса, които ще бъдат ангажирани с конкурса.

„Очакваме всички, свързани с настаняването, транспорта и изхранването, да бъдат на висотата на изискванията на събитието. Надявам се да не даваме повод за новини, свързани с космически цени и тарифи“, каза кметът. По думите му под 3% от легловата база се предлага чрез апартаменти и платформи като Airbnb и Booking. Николов уточни, че вече е разговарял с представители на различни категории хотели. „Те нямат намерение да разтягат цените така, че това да окаже негативно имиджово влияние“, увери той.

Според Николов изборът на Бургас за домакин не е финалът на надпреварата, а едва началото на същинската работа. „Определянето на домакинството не е финалната точка, а началото. Финалът ще бъде на 15 май догодина, а на 16 май искам да имам възможността заедно с г-жа Милотинова да обявя, че България се е справила изключително успешно, постигнала е рекорди, всички, които са ни посетили, са доволни и провеждането е било на изключително професионално ниво. Дотогава обаче ни чака много работа, която започна още в петък“, каза кметът.

В четвъртък Бургас спечели домакинството в конкуренция със София, като изборът беше направен от български и международни експерти. Предстои мащабна организация, свързана с глобалната логистика, транспортните и въздушните връзки, автобусните превози и шатълите. Ще бъдат проведени разговори с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и представители на службите, отговарящи за сигурността, за да може градът да посрещне очаквания огромен брой посетители.

„За нас е много важно всички делегации, които пристигнат в България, да се почувстват като у дома си“, подчерта Николов. Той благодари и на останалите градове, участвали в надпреварата за домакинството. „Те са превъзходни, както и техните кметове, София – най-вече“, посочи Николов и призова темата „Евровизия“ да бъде обединяваща за страната.

„Нека покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието и живота. Нека дадем възможност тук да има порив на емоции, да покажем изключително гостоприемство и нека тези, които никога не са чували за България, както и тези, които никога не са идвали у нас, да поискат отново да се върнат в тази страна. Ако това се случи, значи сме успели“, каза още кметът.

Николов отбеляза, че още в първите дни след обявяването на Бургас за домакин градът е попаднал във фокуса не само на националните, но и на международните медии.

„И в този момент има интерес към нашия град и съм убеден, че тази инвестиция в рекламно време ще се върне многократно като позитив за България“, заяви той.

По думите му конкурсът ще бъде възможност България да представи своите културни и фолклорни традиции пред огромна международна публика.

„Ще покажем, че имаме страна, която е богата на фолклор, страна с изключително сериозни културни традиции, с творци не само в музикалното изкуство, но и в другите сфери на изкуството. Имаме традиции, които ще покажем и с които ще ги изненадаме. Включително единственото място на света, където се танцува върху огън, е нашият регион. Всичко, което ще бъде интересно за тях, ще бъде представено по най-достъпния и професионален начин“, увери Николов.

Той отново призова бизнеса да подхожда отговорно към събитието.

„Очаквам всички, свързани с бизнеса по отношение на настаняването, транспорта и изхранването, да бъдат на висотата на самото събитие и се надявам да не даваме повод за новини, свързани с космически цени за апартаменти“, каза кметът.

Николов посочи, че вече е разговарял както с големите хотелски вериги, така и със средни хотели, и е получил уверения, че няма намерение за необосновано завишаване на цените.

„Да не забравяме, че ние сме най-големият туристически център, с най-голяма леглова база, с опит как да посрещаме и обслужваме туристи, включително да оказваме медицинска и административна помощ“, заяви той.

Кметът обяви още, че до провеждането на „Евровизия“ няма да се занимава с политически теми.

„Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и на БНТ. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности, и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по провеждането на „Евровизия“ и с ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува“, категоричен бе Николов.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова съобщи, че Бургас се подготвя да приеме повече от 1000 журналисти.

„Сутринта направихме обход на пространствата с кмета, за да видим къде могат да бъдат настанени в близост до самото продукционно шоу и какво е разстоянието между пресцентъра и мястото на продукцията“, каза тя.

По думите ѝ присъствието на толкова много международни медии в Бургас представлява огромна възможност за представянето на България.

„Това е огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е – красива, гостоприемна, страна на таланти и хора, които са готови да приемат предизвикателства и които ще докажат, че могат да направят световно събитие, каквото е най-голямото музикално събитие „Евровизия“, заяви Милотинова.

Тя подчерта, че летвата е поставена много високо и оттук нататък предстои сериозна работа.

„Тази сутрин с кмета бяхме и около „Арена Бургас“. При обхода видяхме тежката техника, струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, за да може да бъде използвано за подвижните телевизионни станции, които ще дойдат, за да извършат това грандиозно представяне“, каза генералният директор на БНТ.

Милотинова даде пример с тазгодишното издание на конкурса във Виена.

„Във Виена тази година 320 хиляди са били посетителите специално за „Евровизия“. Това е в рамките на двете седмици, в които се провеждат събитията около конкурса. Атмосферата, която създава градът домакин, обикновено привлича страшно много туристи. Затова атмосферата, която градът ще създаде, е много важна за цялостното представяне на държавата“, посочи тя.

По думите ѝ броят на седящите и правостоящите места в залата ще стане ясен след изработването на проекта за сцената.

„Хем имаме много време, хем не е чак толкова много. Засега вървим в срок. По принцип сроковете, които „Евровизия“ дава за избор на град домакин, са до края на август, за да върви всичко по план. Ние имахме стремежа да направим този избор по-рано, за да дадем време за провеждането на административните процедури“, каза още Милена Милотинова.