07.10.2026 | 11:24

Кой прави кампанията на Йотова в Благоевград?

Кой ще ги санкционира? ЦИК? Медиите?

Кой прави кампанията на Йотова в Благоевград? Ами естествено – Николай Шушков.

Същият Николай Шушков, който от 18 май 2026 г. е директор на Агенция „Митници“ и който още през 2016 г. оглавява инициативния комитет в Благоевград за Румен Радев и Илияна Йотова.

Никакъв държавен ресурс не се използва, разбира се.

Най-вече честна кампания, равнопоставеност, етика и морал – всичко в кърпа вързано.

И най-интересното е, че явно вече дори не смятат подобно съчетаване на държавна длъжност и политическа кампания за нещо, което трябва да бъде прикривано. Напротив – могат, правят. И цинично го демонстрират. Кой ще ги санкционира? ЦИК? Медиите?

Точно това е проблемът.

Когато директорът на една от най-важните държавни администрации едновременно е свързан с предизборната кампания на кандидат за президент, въпросът не е само дали формално се използва държавен ресурс.

Въпросът е как изглежда това пред гражданите.

Защото демокрацията не се изчерпва с това да не нарушиш някой текст от закона. Има и стандарти за почтеност, равнопоставеност и дистанция между държавата и партийно-политическата кампания.

А когато точно хората, които управляват държавния ресурс, участват в организирането на политическа кампания, поне въпросите са неизбежни.

И да – очевидно могат. Упражняват власт, която някои им я даде.