Кой прави кампанията на Йотова в Благоевград? Ами естествено – Николай Шушков.
Същият Николай Шушков, който от 18 май 2026 г. е директор на Агенция „Митници“ и който още през 2016 г. оглавява инициативния комитет в Благоевград за Румен Радев и Илияна Йотова.
Никакъв държавен ресурс не се използва, разбира се.
Най-вече честна кампания, равнопоставеност, етика и морал – всичко в кърпа вързано.
И най-интересното е, че явно вече дори не смятат подобно съчетаване на държавна длъжност и политическа кампания за нещо, което трябва да бъде прикривано. Напротив – могат, правят. И цинично го демонстрират. Кой ще ги санкционира? ЦИК? Медиите?
Точно това е проблемът.
Когато директорът на една от най-важните държавни администрации едновременно е свързан с предизборната кампания на кандидат за президент, въпросът не е само дали формално се използва държавен ресурс.
Въпросът е как изглежда това пред гражданите.
Защото демокрацията не се изчерпва с това да не нарушиш някой текст от закона. Има и стандарти за почтеност, равнопоставеност и дистанция между държавата и партийно-политическата кампания.
А когато точно хората, които управляват държавния ресурс, участват в организирането на политическа кампания, поне въпросите са неизбежни.
И да – очевидно могат. Упражняват власт, която някои им я даде.
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