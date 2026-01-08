Конституционният съд показа на Сарафов, че е узурпатор

Становището на Сарафов е публикувано на страницата на КС, но в самото решение аргументите на Сарафов не са отбелязани. Всички останали мнения без неговото са обсъдени подробно. По информация на „Капитал“ не става въпрос за „технически“ пропуск, защото мнозинството конституционни съдии са се обединили около мнението, че през август Борислав Сарафов вече не е главен прокурор, тъй като законът е ясен – той е можел да заема поста до 21 юли. „Няма как лице, което не изпълнява дадена функция, да дава експертно мнение в това си качество“, коментира източник от КС неофициално.

„Неслучайно не го взехме предвид“

И въпреки че аргументацията за „пропуснатото“ становище беше потвърдена два от източника, потърсихме официалната позиция на институцията в лицето на председателката на Конституционния съд Павлина Панова. „Становището на господин Борислав Сарафов не е изпуснато по случайност“, каза тя. И допълни: „Позицията ни е съобразена с това, че документът е постъпил след изтичането на 6-месечния законов срок (в който той трябваше да освободи поста – бел. авт.), без да вземаме изрична позиция дали той е легитимен или не.“Конституционният съд не може да изразява позиция за легитимността на Сарафов, доколкото това е компетентност на съдилищата по конкретните дела. Решението аргументите на Сарафов по конкретен правен спор да не бъдат вземани предвид обаче е достатъчно ясно изразена позиция.

Друг е въпросът в настоящата политическа ситуация кой и какъв натиск ще упражни върху КС. Към момента избраният с гласовете на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ в парламента Орлин Колев прокарва интересите на тандема Борисов – Пеевски в съдебната власт. Колев неведнъж е изразявал позиции в защита на Сарафов.

Искането на Варненския апелативен съд

Оттук насетне КС ще трябва да решава по искането на Варненския апелативен да е произнесе дали Сарафов легитимно изпълнява функциите на главен прокурор. Поводът е постъпило искане в апелативния съд от Сарафов за възобновяване на наказателно дело, което той е подал на 20 август м.г., тоест след изтичането на 6-месечния законов срок, в който той може да заема тази позиция.