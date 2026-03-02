02.03.2026 | 12:38

Костадин Костадинов дари вилата в Тюленово на баща си

Така той си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

Според експерти, цената на квадратен метър груб строеж не пада под 700 евро. И това е в големите градове. В живописното селце, известно със скалистия си бряг, цифрата със сигурност е по-висока. На работниците се плащат командировъчни. Има и допълнителни разходи за доставка от десетки километри на арматура, бетон, тухли и другите нужни материали. И това не е всичко.

От снимките на „Вила Копейкин”, както сполучливо я нарекоха журналисти, става ясно, че фасадата е облицована с декоративни тухли и каменни фризове, по подобие на средновековна постройка. Нали Костадин е историк, пада си по миналото. Да, ама това струва още доста пари. А той, поне официално, няма нужните за строителството минимум 300 000 евро. Отделно са и платените 78 800 лв. за парцела от половин декар на първа линия в Тюленово. Според имуществената му декларация, по време на строителството вожда на прокремълската формация има спестени едва 69 000 лв.

Строежът на къщата е приключил в края на миналата година. С това идва времето за плащане към фирмата, наляла бетона. Източниците ни твърдят, че това е причината за дарението. Сега пачките ще ги плаща татко Тодор, който не е нужно да декларира произхода на средствата. Не че един бивш заварчик, който взема минимална пенсия, може да спести кой знае какво. Но винаги може да се бръкне в митичните чували с рубли (или пък евро), с които Кремъл плаща на своите слуги у нас. Или в черната партийна каса.

„Аз много време търсих членският внос и безотчетните пари на депутатите в отчета на партията в Сметна палата, пък те били на брега на Тюленово…”, написа наскоро бившата депутатка от „Възраждане” Елена Гунчева, която бе сред първите, напуснали партията и алармирали за финансовите гешефти на лидера.

Може пък дядо Тодор да е получил заем. Собственик на съседната къща в Тюленово, която е още по-огромна и луксозна, е роднина на семейство Костадинова. Източниците ни твърдят, че господинът, който през последните години еволюирал от нископлатен работник до проспериращ бизнесмен, е подставено лице на Костадин Костадинов. През него минавала отплатата, каквото и да значи това, за редовната подкрепа, която депутатите от „Възраждане” оказват на ГЕРБ с гласуванията си в парламента.

Костадин Костадинов е дарил на баща си Тодор и луксозна си къща във Варна, която си купи през 2019 г. Историята на нейното придобиване е не по-малко интересна. Да припомним, че през 2017 г. „Възраждане” взе над 1% от гласовете на изборите и по закон й се полагаха 1,6 млн. лева субсидия. Преди вота Костадинов многократно се обяви за върл противник на държавното финансиране за партиите и тържествено се закле, че ще се откаже от парите. Обещанието му се оказа от ден до пладне. Вместо да върне милионите или поне да ги дари за благотворителност, новоизлюпеният русофил рязко се замогна. За отрицателно време той замени панелката в крайния варненски квартал „Кайсиева градина” с баровска къща. Купи си и нова кола за още 40 бона, а съпругата му се сдоби с кокетен апартамент в центъра на морската столица. И то без да тегли ипотечен кредит, макар по същото време да получава едва 740 лева заплата като уредник в Археологическия музей на Варна.

Странното замогване на семейство Костадинови предизвика интереса на прокуратурата. Първоначално се проверяваше дали парите за имотите не са взети от субсидията на партия „Възраждане”, каквито сигнали бяха подадени. След като злоупотреби не са доказани, държавното обвинение започва да изследва и откъде Костадинов има пари да си плаща кредита за къщата, чиято месечна вноска е 838 лв. Към онзи момент за него е известно, че единствените му доходи са заплатата от 1000 лева като общински съветник във Варна. А трябва да гледа и две деца.

И когато нещата изглеждаха ясни, а Копейкин пред обвинение за незаконни доходи, се изясни, че русофилът имал и втора работа. Варненецът Костадин Костадинов, който обича да се хвали, че е защитил докторска дисертация по история в БАН, се оказа и брилянтен юрист. Толкова добър, че софийска фирма го назначава за юрисконсулт, при това с огромна заплата. Втората работа на Костадинов му позволява да се измъкне напълно сух от прокурорска проверка. Друг е въпросът дали собственикът на фирмата Десислав Дионисиев не го е назначил само фиктивно.

Освен като работодател, Дионисиев е и шеф на Копейкин по масонска линия, твърдят запознати. Ложата на Дионисиев и Костадинов от своя страна е част от масонските структури, които се ръководят от бизнесмена Георги Гергов, който е и почетен консул на Русия в Пловдив. В ложите под контрол на Гергов са на практика всички известни български русофили, включително и обкръжението на експрезидента Румен Радев.