17.12.2025 | 10:02

Костов: Ако просто махнем Борисов и Пеевски, мафията ще сложи „Беевски“

Според бившия премиер, за да бъдат успешни протестите, те трябва да накарат парламентарните партии да отнемат от задкулисието контрола над съдебната власт

За да бъдат успешни последните протести, то те трябва да накарат парламентарните партии да отнемат от задкулисието нетовият ключов ресурс – контролът над съдебната власт. Това смята бившият премиер Иван Костов, който снощи имаше среща с граждани в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Силата на гражданското действие“.

„Проблемът на България не е липсата на гражданска енергия. Проблемът е, че тази енергия твърде често се изразходва в отхвърляне, а не в съзидание. Най-близката история ни дава ясен урок. Ако протестът печели само морално, но загуби политически, позволява статуквото да се възстанови още по-силно“, каза още Костов.

И допълни: „Изводът е прост, но неудобен: смяната на лицата не променя системи. Системите се променят само, когато обществото формулира ясна, проверима и институционална цел. Днес името на тази цел е „независима от мафията съдебна власт“. От това зависи дали сегашните протести ще бъдат поредният пропуснат шанс или началото на реална трансформация“.

Костов припомни още, че протестите от 1997 г. са били градивни и са сочили изход. Те са настоявали за радикални реформи, които да интегрират България в НАТО и ЕС. Освен това са били всекидневни и с решителност да се стигне до край.

„Протестите от 2020 г. постигнаха формалното отстраняване на премиера Борисов (името не е важно), но не постигнаха нищо срещу мафиотизацията, корупцията и беззаконието, защото не посочиха изход. След затихване на протестите и блокиране в парламента, започна бързо възстановяване на статуквото. То се реорганизира, мобилизира ресурси, даже овладя и включи в себе си БСП и ИТН, които по време на протестите бяха срещу него.

Накрая, след 6 парламентарни избора, ГЕРБ и ДПС-НН възстановиха пълния си контрол върху управлението на страната. Крайният резултат бе противоположен на целите на протестите – мафията и корупцията станаха по-безочливи и по-силни“.

Това каза още Костов. И допълни:

„Алтернативата на статуквото не е смяната на лицата Пеевски и Борисов. След тях мрежата на мафията ще наложи някой „Беевски“. Алтернативата е единствено правовата държава, върховенството на закона, реформата на съдебната власт“.