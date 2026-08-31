31.08.2026 | 18:52

Краят дойде: Меси официално се сбогува с националния отбор на Аржентина

Финалът на Мондиал 2026 бе неговият последен мач за родината

Лионел Меси официално обяви края на своята международна кариера. Геният от Росарио никога повече няма да облече екипа на Аржентина, а решението му идва след изиграни общо три финала на Мондиал.

Именно третият финал, този срещу Испания от Мондиал 2026 ще се окаже и последният мач за Лионел Меси с екипа на родината.

Меси използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви решението си, пишейки емоционално писмо до своите фенове и сънародници.

В него той пише, че от това решение боли, но той ясно осъзнава, че времето за това решението е дошло.

Кариерата на Меси с екипа на Аржентина продължи невероятните 21 години, от дебюта с червен картон през 2005-а, до финала на Мондиал 2026 преди малко повече от месец.

Тази кариера бе белязана от 207 мача, 125 гола, участие на 13 големи форума, световна титла и общо три финала на Мондиал, както и два трофея от Копа Америка с общо пет финала. Освен това той е и олимпийския шампион с родината си през 2008-а.

Меси не скрива, че личната трагедия и скорошната смърт на баща му са го убедили да вземе това решение, което така или иначе сериозно е обмислял от финала насам.

Ето и какво пише в писмото на Меси: