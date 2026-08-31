31.08.2026 | 18:52
Краят дойде: Меси официално се сбогува с националния отбор на Аржентина
Финалът на Мондиал 2026 бе неговият последен мач за родината

Лионел Меси официално обяви края на своята международна кариера. Геният от Росарио никога повече няма да облече екипа на Аржентина, а решението му идва след изиграни общо три финала на Мондиал.

Именно третият финал, този срещу Испания от Мондиал 2026 ще се окаже и последният мач за Лионел Меси с екипа на родината.

Меси използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви решението си, пишейки емоционално писмо до своите фенове и сънародници.

В него той пише, че от това решение боли, но той ясно осъзнава, че времето за това решението е дошло.

Кариерата на Меси с екипа на Аржентина продължи невероятните 21 години, от дебюта с червен картон през 2005-а, до финала на Мондиал 2026 преди малко повече от месец.

Тази кариера бе белязана от 207 мача, 125 гола, участие на 13 големи форума, световна титла и общо три финала на Мондиал, както и два трофея от Копа Америка с общо пет финала. Освен това той е и олимпийския шампион с родината си през 2008-а.

Меси не скрива, че личната трагедия и скорошната смърт на баща му са го убедили да вземе това решение, което така или иначе сериозно е обмислял от финала насам.

Ето и какво пише в писмото на Меси:

След като измина време от финала и след като обмислих внимателно, искам да уведомя всички, че се оттеглям от националния отбор…

Това бе решение, от което ме заболя, и все още ме боли до дъното на душата ми, но разбирам, че е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко от себе си, не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм давал всичко за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да чрез футбола да се гордеете, че сте аржентинци.

Не остава много време, отделните глави се затварят една по една, а това е едно от нещата, които ме нараняват дълбоко. Обичам, обичах и винаги ще обичам да бъда в националния отбор. Дадох всичко от себе си; нямам какво повече да дам, а освен това, зад мен се появяват страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат там.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа през тези 20 години. Ще ми липсва да ви чувам отвътре (от терена). Сега ще бъда просто един от вас, ще ви аплодирам и подкрепям отстрани (в добро и в лошо).

Благодаря на семейството ми, че винаги беше до мен, че ме придружаваше в това красиво, но трудно пътешествие. Благодаря на всеки треньор, съотборник и мениджър, с когото имах удоволствието да споделя това преживяване. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти.

Тръгвам си с душевно спокойствие и гордост, че ви дадох, заедно със съотборниците си, някои наистина приказни моменти. Беше невероятно да споделя това с всички вас. Обичам ви!

Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец.

Напред, Аржентина!

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