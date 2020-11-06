Кремъл: Путин няма Паркинсон, това е абсолютна глупост!

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Заев с обвинение срещу България България уведоми днес ЕК, че не приема предложената преговорна рамка за приемане на Северна Македония в ЕС

В София влизат в сила нови мерки Въвеждат се зелени коридори" за пазаруване на гражданите над 65 г.