КС решава дали Сарафов е узурпатор или главен прокурор

Варненският апелативен съд сезира Конституционния съд, за да реши дали Борислав Сарафов изпълнява законно функциите на главен прокурор или е узурпирал високата позиция, въпреки закона. Поводът е постъпило искане от Сарафов за възобновяване на наказателно дело.

“Съдът не може да се произнесе по същество без да установи дали лицето, направило искането (за възобновяване на делото), към относимия момент е имало процесуална легитимация да инициира производството, т.е. дали е притежавало качеството “главен прокурор“ по смисъла на Конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс“, се казва в мотивите на апелативния съд.

Варненските магистрати напомнят, че Сарафов е подал искането за възобновяване на делото на 20 август м.г. Към този момент 6-месечният законов срок, в който той може да заема тази позиция, вече е изтекъл.

Преди близо четири месеца Върховният касационен съд отказа да възобнови наказателни дела по искане на Сарафов с аргумента, че той няма право да заема постта на главен прокурор. Въпреки това Сарафов реши да остане на позицията, като цитира мнението на Прокурорската колегия на ВСС, че законът за него не важи.

Пресслужбата на Апелативен съд – Варна уточнява, че до края на 2025 г. са постъпили 11 искания за възобновяване на наказателни дела, изготвени Сарафов или негови заместници.

През декември Съюзът на съдиите в България (ССБ) призова Висшия съдебен съвет да провери Борислав Сарафов за злоупотреба с власт и натиск върху съдии.

„Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни своите правомощия за проверка на използването на ресурсите и авторитета на прокуратурата за реализиране на претендирани лични процесуални права на Борислав Сарафов“, се казва в позицията.