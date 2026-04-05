Лео Меси пише история и в Маями

Лионел Меси не спира да пише история. Аржентинският идол вкара първият домакински гол при откриването на новия стадион „Ню“ в Маями. В 10-ата минута Меси заби за Интер Маями при 2:2 срещу Остин. Арената струва 1 милиард долара! Но остана и лош вкус. Освен че резултатът е равен, първото попадение на стадиона вкара Гилерме Било от Остин – с глава в шестата минута.
След като изведе Интер Маями до първа титла в историята, сега Меси отново е като ураган. Има пет гола в първите шест мача.
Атмосферата на стадион „Ню“ беше наелектизирана още преди мача. Собствениците Дейвид Бекъм, Хорхе Мас и Хосе Мас се обърнаха към препълнените трибуни с речи. „Ние вярвахме в Маями и Маями повярва в нас“, каза английската легенда.“
Източната трибуна на арената ще носи името на Лионел Меси. Стадионът има 26 700 седящи места, 5000 позиции за паркинг и хотел със 750 стаи. Бекъм беше на откриването заедно със съпругата си Виктория и двама от четиримата си сина – Круз и Ромео.
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