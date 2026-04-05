05.04.2026 | 22:04

Лео Меси пише история и в Маями

Аржентинският идол вкара първият домакински гол при откриването на новия стадион „Ню“

Лионел Меси не спира да пише история. Аржентинският идол вкара първият домакински гол при откриването на новия стадион „Ню“ в Маями. В 10-ата минута Меси заби за Интер Маями при 2:2 срещу Остин. Арената струва 1 милиард долара! Но остана и лош вкус. Освен че резултатът е равен, първото попадение на стадиона вкара Гилерме Било от Остин – с глава в шестата минута.

След като изведе Интер Маями до първа титла в историята, сега Меси отново е като ураган. Има пет гола в първите шест мача.

Атмосферата на стадион „Ню“ беше наелектизирана още преди мача. Собствениците Дейвид Бекъм, Хорхе Мас и Хосе Мас се обърнаха към препълнените трибуни с речи. „Ние вярвахме в Маями и Маями повярва в нас“, каза английската легенда.“

Източната трибуна на арената ще носи името на Лионел Меси. Стадионът има 26 700 седящи места, 5000 позиции за паркинг и хотел със 750 стаи. Бекъм беше на откриването заедно със съпругата си Виктория и двама от четиримата си сина – Круз и Ромео.