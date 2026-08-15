15.08.2026 | 21:19

Левски чака сръбски национал, играл за Ливърпул и АЕК

30-годишният Марко Груич е свободен агент

Сръбският национал Марко Груич е пред трансфер в Левски, твърди сръбският сайт Direktno.

30-годишният дефанзивен халф е свободен агент, след като за последно бе част от съперника на „сините“ за място в основната фаза в Шампионската лига АЕК Атина.

Условията между Груич и Левски са договорени и остава единствено халфът да премине медицински прегледи и да подпише със „сините“.

Марко Груич е юноша на Цървена звезда, като през 2016 г. е продаден на Ливърпул за 7 млн. евро. Сърбинът не успява да се наложи на „Анфийлд“ и е даван под наем на Звезда, Кардиф, Херта и Порто.

„Драконите“ го откупуват през лятото на 2022 г. за 9 млн. евро. През миналото лято дефанзивният халф премина със свободен трансфер в АЕК. За „двуглавите орли“ записа 20 мача, в които вкара един гол. Той бе предимно резерва в отбора на Марко Николич.

За националния отбор на Сърбия Груич има 30 мача.