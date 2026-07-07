07.07.2026 | 20:06

Лили Иванова последното си национално турне

Примата на естрадата взе радикално решение за кариерата си, ето кои са четирите града, в които ще пее занапред

Примата на българската естрада Лили Иванова отново развълнува хилядите си почитатели с официалното обявление на своето последно голямо национално турне за настоящата 2026 година. В медийното пространство веднага плъзнаха сензационни заглавия, че голямата звезда окончателно излиза в пенсия и се сбогува с голямата сцена. Истината обаче е малко по-нюансирана, тъй като изпълнителката просто планира да ограничи мащаба на традиционните си сценични изяви от следващата година. През 2027 г. тя ще зарадва феновете си със само пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас, което бележи изцяло нов етап в нейния дългогодишен път.

Подобни спекулации около кариерата на легендарната певица съвсем не са прецедент и се появяват периодично в родния печат през последните десетилетия. Достатъчно е да си припомним упоритите слухове от 2014 година, когато таблоидите масово твърдяха, че подготвяният тогава грандиозен концерт ще бъде нейният официален бенефис пред публиката. Наложи се самата Лили Иванова лично да успокоява разтревожените си фенове в социалните мрежи с категоричното и емблематично обещание: „Продължавам!“. Историята се повтори и около последните ѝ големи изяви в София, доказвайки за пореден път, че приказките за нейното окончателно оттегляне са силно преувеличени.

Всъщност почти всяко голямо име от златната ера на българската поп музика е преминало през сходни медийни сценарии и фалшиви новини за пенсиониране. През годините обичани творци като Васил Найденов и наскоро покойният Мишо Белчев също са били „изпращани в почивка“ безброй пъти от издания, търсещи евтина сензация. Музикалните критици обаче напомнят, че артисти от такъв изключителен калибър никога не слизат от сцената по силата на административни решения или чужди прогнози. За тях живият контакт с публиката и споделената енергия в препълнените зали са основният двигател, който ги поддържа жизнени. Всъщност почти всяко голямо име от златната ера на българската поп музика е преминало през сходни медийни сценарии и фалшиви новини за пенсиониране. През годините обичани творци като Васил Найденов и наскоро покойният Мишо Белчев също са били „изпращани в почивка“ безброй пъти от издания, търсещи евтина сензация. Музикалните критици обаче напомнят, че артисти от такъв изключителен калибър никога не слизат от сцената по силата на административни решения или чужди прогнози. За тях живият контакт с публиката и споделената енергия в препълнените зали са основният двигател, който ги поддържа жизнени.

Мащабната концертна обиколка през тази година ще премине през общо 13 български града, давайки възможност на публиката в цялата страна да се докосне до магията ѝ за последен път в толкова широк формат. Промяната в интензивността на изявите за по-нататък е напълно естествена стъпка, съобразена с огромното физическо натоварване, което изискват подобни национални маратони. Вместо тъжно сбогуване обаче, предстоящите събития се очертават като истински културен празник и равносметка за над шест десетилетия на абсолютен сценичен триумф. Лили Иванова за пореден път доказва, че времето няма власт над истинския талант и нейният завет остава недосегаем за слуховете.