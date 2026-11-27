27.11.2026 | 18:01

Майка и син лекари в схема с фиктивни пациенти за ТЕЛК в Кърджали

Полицията проверява 37 хоспитализации в психиатрична болница и трудовите договори на 14 души в две фирми

Две схеми за злоупотреби – с медицинска документация за получаване на ТЕЛК решения и с европейски средства по програми за заетост, разкриха служители на Икономическа полиция в Кърджали.

При първата има данни за съпричастност на двама лекари – майка и син, а при втората се проверяват фиктивни назначения на работници с месечни възнаграждения между 1400 и 2800 евро. Подробности за двата случая представи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР – Кърджали Радослав Узунов., съобщи NOVA.

Пр специализирана полицейска операция, проведена на 26 ноември съвместно със служители на криминалната полиция, са открити множество неистински медицински документи, сред които епикризи и становища, предназначени за представяне пред ТЕЛК. До момента са събрани данни за 37 души, за голяма част от които има съмнения, че са били фиктивно хоспитализирани в Държавната психиатрична болница в Кърджали. Според първоначалната информация пациентите са били приемани и изписвани по документи, без действително да са получавали лечение в здравното заведение.

Голяма част от проверяваните лица са с двойно гражданство, като полицията разполага с данни, че част от тях живеят постоянно в Турция. Предполага се, че те са пристигали в България за кратко, били са оформяни като хоспитализирани за три-четири дни, след което са се връщали обратно. Целта според разследващите е била впоследствие медицинската документация да бъде използвана за получаване на решения на ТЕЛК или за увеличаване на определения процент на трайно намалена работоспособност.

Установени са и три-четири лица, чиито настоящи ТЕЛК решения предстои да изтекат и които трябва да преминат през ново освидетелстване. Разследването ще установява дали и при предходното издаване на решенията им е била използвана неистинска медицинска документация.

Майка и син са лекарите, проверявани за схемата

Двамата медици са в роднинска връзка – майка и син, и по думите на Узунов не работят в психиатричната болница от около шест месеца. Нередностите са били констатирани при вътрешна проверка на лечебното заведение, след която единият лекар е бил дисциплинарно уволнен, а малко по-късно другият е напуснал.

При полицейската операция за срок до 24 часа по Закона за МВР е задържан 33-годишният лекар. Според събраните материали той е оформял епикризи, становища и документация за приемане и изписване на пациенти, без да има право да извършва тази дейност.

Медикът обаче е бил освободен още в четвъртък заради влошеното си здравословно състояние. Той е отказал да даде обяснения пред разследващите. Другият лекар не е задържан, тъй като се намира извън територията на страната. Предстои прокуратурата да прецени дали има основания за повдигане на обвинения.

При операцията са иззети документи и са снети обяснения от медицински лица и пациенти.

Проверяват и опити за избягване на наказателно преследване

Разследващите са установили и втора група пациенти, за които в МВР има материали, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. При трима или четирима души полицията работи по версията, че хоспитализациите са били оформяни с цел избягване на наказателно преследване. „Останалите имаме съмнение, че са настанявани фиктивно, за да могат впоследствие да получат по-високи проценти в ТЕЛК решенията“, обясни Радослав Узунов.

На този етап проверката не е насочена към евентуално ощетяване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Узунов уточни, че доколкото му е известно, психиатричната болница не работи по клинични пътеки.

Образувана е проверка за документни престъпления по чл. 308 от Наказателния кодекс, като по случая има наблюдаващ прокурор. Работата продължава съвместно от секторите за противодействие на икономическата и криминалната престъпност в ОДМВР – Кърджали.

Заплати между 1400 и 2800 евро за хора, които не са работили

При друга проверка, проведена съвместно от Икономическа полиция и Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), са установени данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори в две фирми в община Кирково.

Според събраната до момента информация схемата е действала през 2024 и 2025 г., като за целта са използвани европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда.

В първоначалното съобщение на полицията се посочват 10 фиктивни назначения, а по време на брифинга стана ясно, че се проверяват трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. Голяма част от назначените са в роднински отношения.

Разследващите са установили и втора група пациенти, за които в МВР има материали, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. При трима или четирима души полицията работи по версията, че хоспитализациите са били оформяни с цел избягване на наказателно преследване. „Останалите имаме съмнение, че са настанявани фиктивно, за да могат впоследствие да получат по-високи проценти в ТЕЛК решенията“, обясни Радослав Узунов.

На този етап проверката не е насочена към евентуално ощетяване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Узунов уточни, че доколкото му е известно, психиатричната болница не работи по клинични пътеки.

Образувана е проверка за документни престъпления по чл. 308 от Наказателния кодекс, като по случая има наблюдаващ прокурор. Работата продължава съвместно от секторите за противодействие на икономическата и криминалната престъпност в ОДМВР – Кърджали.

Заплати между 1400 и 2800 евро за хора, които не са работили

При друга проверка, проведена съвместно от Икономическа полиция и Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), са установени данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори в две фирми в община Кирково.

Според събраната до момента информация схемата е действала през 2024 и 2025 г., като за целта са използвани европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда.

В първоначалното съобщение на полицията се посочват 10 фиктивни назначения, а по време на брифинга стана ясно, че се проверяват трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. Голяма част от назначените са в роднински отношения.