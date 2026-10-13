13.10.2026 | 15:54

Македония поиска ареста на Ива Михайлова

Скопие ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа за случая

Македонската прокуратура поиска избягалата в България Ива Михайлова да бъде задържана заради опасност от укриване. Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата и ако предложението бъде прието, ще бъде издадена заповед до МВР за международно издирване, тъй като Ива Михайлова е извън територията на Северна Македония, съобщават медиите в страната, цитирани от БТА.

Външното министерство на Северна Македония връчи нота на българския посланик в Скопие Желязко Радуков заради случая с Ива Михайлова, която се озова в София, въпреки че има забрана да напуска страната.

На посланика е било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

Същевременно е било подчертано, че подобно поведение представлява пряка намеса в правната система на Северна Македония. Националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да служат като основание за освобождаване от отговорност пред компетентните институции, сочат властите в Северна Македония.

На посланика ни е било съобщено, че Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония ще предприеме съответните стъпки за информиране на международните институции, особено на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.