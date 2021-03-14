14.03.2021 | 17:32

Македонският представител на „Евровизия“ призна, че е българин

Васил Гарванлиев гордо казва, че е и гражданин на България

Шoкирaщoтo в изявлeниeтo нa Гaрвaнлиeв e, чe тoй нe гoвoри зa двe държaви, кaзвa, чe e рoдeн в Cтрумицa, кoятo ce нaмирa oт „другaтa cтрaнa нa cтрaнaтa“.

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