16.07.2026 | 10:35

Мъж наръга жена си 24 пъти, защото много говори

Нападателят атакува половинката си за втори път

Кошмарна атака в САЩ. Мъж от Аризона е задържан, след като наръга съпругата си 24 пъти. Нападението е станало на 11 юли, а причината – „искал да я накара да спре да говори“.

Местната полиция се е отзовала на сигнала за домашно насилие към 16:30 ч. Властите открили жената с множество наранявания и арестували половинката й, предаде списание People.

Жертвата е открита с разрези по гърба, главата, врата, лицето и ръцете, по данни на KKTV и AZ Family.

Нападателят – 32-годишният Натаниел Готъм, признал деянието си. Той казал на униформените, че е искал да нарани съпругата си и да я накара да млъкне, както и че е пропилял 14 години от живота си с нея.

От досието на Готъм става ясно, че преди няколко години е попаднал в сходна ситуация – нападнал е жена си и е опитал да я удуши. Жертвата е отведена в болница със сериозни наранявания, но в стабилно състояние. Няма опасност за живота й.