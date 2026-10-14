Мъжът от багажника е убит от 14-годишния син на съпругата си и с нейно съучастие

Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинения на 32-годишна жена и 14-годишния й син за убийството на 67-годишен мъж, чието тяло беше открито в багажника на катастрофирал автомобил в Димитровград, съобщиха от държавното обвинение.

Майката и момчето ще отговарят за това, че на 12 октомври в съучастие умишлено са умъртвили възрастния мъж. От хасковската прокуратура уточниха, че жената е склонила сина си да убие съпруга й, затова е привлечена към наказателна отговорност като подбудител и помагач.

Спрямо 14-годишното момче е повдигнато обвинение за това, че като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си, умишлено е умъртвил 67-годишния мъж, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област.

Обвиняемата жена е задържана за срок до 72 часа, а непълнолетното момче за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

До разплитането на убийството се стигна, след като около 23.40 часа на 12 октомври на тел. 112 е подаден сигнал от случаен гражданин, че двама души с лек автомобил са катастрофирали в квартал „Марийно“ и след това са изоставили колата. Пристигналите на място полицаи установили, че лекият автомобил „Мерцедес“ се е ударил в контейнер за отпадъци. След като регулирали движението, униформените предприели действия по преместването на автомобила. При отварянето на багажника те открили тялото на мъж, увито в одеяло.

По неофициална информация 32-годишната жена е съпруга на жертвата. Двамата имали две малки деца, но с тях живеел и 14-годишният син на жената от предходна връзка. Семейството се издържало от доходите на мъжа, който имал голяма пенсия. Къщата в кв. „Марийно“ също била негова.

Това е второто убийство, извършено от момче на 14-годишна възраст през последната седмица.

На 9 октомври осмокласник уби 45-годишната си майка в пловдивския кв. „Кършияка“. Тялото на жертвата беше открито в апартамент в нова кооперация на улица „Брезовска“ 61-63, където майката и синът са се преместили да живеят едва преди около три месеца. Семейството е от Стара Загора, но момчето е прието да учи в една от елитните пловдивски гимназии. Преди това то е било отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

Тийнейджърът бе задържан и обвинен, а от прокуратурата съобщиха само, че мотивът да отнеме живота на родната си майка е „дълбоко личен“.

Два дни по-късно Окръжният съд го остави за постоянно в ареста, но мярката за неотклонение протече при пълно информационно затъмнение при закрити врата. След заседанието прокурорът Гинка Лазарова коментира пред журналистите: „Аз не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието“.