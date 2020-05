08.05.2020 | 0:28

Меган и Хари подготвят биографична книга

Книгата се казва „Finding freedom. Harry and Meghan and the making of a modern royal family“ и ще излезе през август

На 8 януари принц Хари официално се дистанцира от кралското семейство, обявявайки в съвместно подписано изявление със съпругата си, че желае да получи финансова независимост. Няколко месеца по-късно семейството живее в Калифорния, където чертае бъдещите си планове. Част от тези планове е биографична книга. Новината е потвърдена от журналистите и автори на книгата Омид Скобие и Каролин Дюранд. Книгата се казва „Finding freedom. Harry and Meghan and the making of a modern royal family“ и ще излезе през август. В социалните мрежи и в новинарските сайтове вече съществуват теории какво точно ще разкажат Меган и Хари. Според сайта „New Idea“ четири ще са основните теми, които херцозите на Съсекс със сигурност ще искат да изяснят с читателите си: Според сайта „New Idea“ четири ще са основните теми, които херцозите на Съсекс със сигурност ще искат да изяснят с читателите си: „Мегзит“ – плануван ли е бил този ход от самото начало

Истината за отношенията между Меган Маркъл и Кейт Мидълтън

Истината за отношенията между Хари и принц Уилям

Какво се е случило по време на сватбата на Меган Маркъл и Хари Според много потребители издаването на такава книга много вероятно ще навреди на отношенията между херцозите на Съсекс и останалите членове на кралското семейство.

