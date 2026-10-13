Мегеров и Филипов имали неуредени сметки не само за залози, а и в строителството

Единственият обвиняем за разстрела на пловдивския бизнесмен Илин Филипов – Славчо Мегеров, окончателно остава в ареста. Това реши Апелативния съд в Пловдив, който потвърди решението на окръжните съдии. Според съда има достатъчно данни, че лицето е съпричастно към деянието, както и че има риск да се укрие или да извърши ново престъпление.

Оставането в ареста стана след като и този съд гледа тайно мярката за неотклонение. Заседанието на Апелативния съд в Пловдив, което бе по искане на Мегеров за по-лека мярка от задържане под стража, тръгна при закрити врата по искане на самия единствен заподозрян за убийството. Защитата му настоя делото да се гледа тайно от обществеността и медиите. Като причина за това искане адвокат Диляна Агова посочи, че в хода на заседанието ще се обсъжда здравословното състояние на Мегеров, както и здравословното състоянието на негови близки.

Съдът уважи искането на защитата за разглеждане на заседанието при закрити врати. Според съдебния състав от материалите по делото може да се разгласят и интимни подробности от живота на всички замесени по случая.

Веднага след заседанието говори прокурор Иван Даскалов. „Представих на вниманието на съда нови доказателства в подкрепа на повдигнатото обвинение. Оръжието, с което е извършено престъплението, не е открито засега. Към момента Мегеров не дава никакви обяснения. Има открити оръжия, но не е сигурно те да са свързани с убийството, открити са в изба, ползвана от сестрата на обвиняемия. Няма как да има преки свидетели на убийство, извършено в 1,05 часа след полунощ във вход“, обяви той.

После прокурорът добави: „По отношение на мотивите колегите от първоинстанционната прокуратура трябва да положат още доста усилия. Към настоящия момент е ясно, че е имало неуредени финансови отношения, за произхода на които има противоречиви версии. Не само залози, но и финансови отношения, свързани със строителството. Назначени са множество експертизи. Нямам данни обвиняемият да е познавал бременната свидетелка“.

Защитата на Мегеров в лицето на адвокат Агова посочи, че клиентът ѝ иска да даде обяснения, но не може, тъй като до момента не им е даден пълен достъп до делото. Тя посочи, че иска копие от всички томове, за да може тя и подзащитния ѝ да се запознаят с доказателствата.

Днес адвокат Агова посочи още веднъж, че няма доказателства по обвиненията и че клиентът ѝ е „изкупителна жертва“. Тя подчерта, че оръжието на убийството не е намерено. „Намерени са оръжия в кооперацията на сестра му, в общите части, но не отговарят на оръжието на убийството. Не е дал обяснение към този момент. Не е виновен и няма доказателство за това“, каза Агова.