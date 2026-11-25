Американският милиардер Тод Боули подписа споразумение с руската петролна компания „Лукойл“ за придобиването на международните ѝ активи от консорциум, в който участва и американска държавна финансова институция. Сделката предвижда замяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 млрд. долара срещу чуждестранните активи на компанията, оценени на около 16 млрд. долара, съобщава „Ройтерс“

Портфейлът от активи обхваща бизнеси в 11 държави, включително добив на приблизително 350 000 барела петрол дневно, петролни находища в Азербайджан и Казахстан, рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и мрежа от бензиностанции, включително в САЩ.

В консорциума участват инвестиционната компания на Боули „Елдридж“, американската банка „ Екстелъс Партнърс “ и базираният в Обединените арабски емирства инвестиционен холдинг „Катена“. В сделката е включена и Американската корпорация за международно развитие (DFC) – държавна институция за финансиране на инвестиции в чужбина.

Механизмът предвижда ценните книжа на „Лукойл“, притежавани от американски и британски инвестиционни фондове и депозитарни банки, да бъдат разменени срещу международните активи на компанията. Акциите ще останат в ескроу сметка в ОАЕ, за да не постъпят директно средства в санкционираната заради войната в Украйна руска компания.

САЩ ще получат дял в бъдещите печалби чрез участието на DFC. Държавната институция ще придобие и място в управителния орган на дружеството, като финансовият ѝ дял не е обявен. Участието ѝ ще осигури приходи за САЩ, след като частните инвеститори възстановят вложенията си и получат договорената доходност.