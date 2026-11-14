14.11.2026 | 18:45

Минеков нападна мъртвия Рашидов: Лице, на което простащината беше майчин език!

Спорна обществена фигура, създадена, свързана, отглеждана и промотирана от ДС и мафията, не може първо да заема половината централни новини на националните телевизии и след това да бъде изпращана с военни и гвардейски почести, пише ексминистърът

Бившият министър на културата – скулптора Велислав Минеков, публикува гневен и остър пост срещу почестите, с които бе изпратен Вежди Рашидов в четвъртък. Без да го споменава поименно, Минеков го нарича „спорна обществена фигура“, „персоната с титлата на мафията“ и „лице, на което простащината беше майчин език“.

Ковчегът с покойния Вежди Рашидов бе изложен за поклонение в Народния театър вчера

Раздразнението на Минеков явно е провокирано от пищното поклонение в Народния театър, което правителството организира на Вежди Рашидов, бивш министър на културата, председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ и творец. Двамата с Вежди открито се недолюбваха и дори се съдеха за обида и клевета. Явно кончината на Рашидов не е успяла да смири Минеков и да промени мнението му за него.

Публикуваме позицията му без редакторска намеса:

Мнение на мой уважаван колега.

„Запазих мълчание до сега, но бяха преминати всякакви граници за персоната с титлата на мафията и заличаването на истината. Върхът на цинизма бе вчера. Спорна обществена фигура, създадена, свързана, отглеждана и промотирана от ДС и мафията, не може първо да заема половината централни новини на националните телевизии и след това да бъде изпращана с военни и гвардейски почести. Това е просто недопустимо! Той никога не е бил държавник. Беше свален от поста председател на НС заради недопустимо поведение като такъв. С каква лекота се изпират тези петна днес!?

Талантът е друга категория. А при независим и равен старт е още по друго. На много художници и скулптори е била отнета възможността. Задължително е да се разграничават нещата и да не се допуска изпиране на изпращане „само с доброто“. Но се случва второто. Персона, която е носила цял живот негативен прякор и е разделяла творци и хора на „мой човек“ и чужди, и е автор на десетки обществени скандали, разделяли общество и гилдии. Ако за едни е имал голямо сърце и щедра ръка, за други е имал голям юмрук и желязна врата (свободни творци, полицай, Доган&Пеевски, катастрофа, „ку*ви“… ).

Лице, на което простащината беше майчин език. Смъртта винаги и за всеки човек е ужасна. Но тя разкрива много неща…

Президентът, от същото котило, по задължение „обединител на нацията“, не изказа публично съболезнования за 12-те загинали в катастрофата, нямаше я три дни, нито дума, но застана зад този ковчег на разделението. Остават архивите с целувките с мафиотите Илия Павлов и Иво Карамански. Представяте ли си за тях военни и гвардейски почести?

Бог да прости и разпредели справедливо.“