14.11.2026 | 8:47

Вълна от възмущение: Призовават за 1-седмичен бойкот на „Кауфланд“

Инициативата се провежда под мотото "Не на наглостта! Една седмица без Kaufland!“

Призив за едноседмичен потребителски бойкот на търговската верига „Кауфланд“ се разпространява в социалните мрежи. Инициативата е провокирана от наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция в размер на над 75 милиона евро, както и от последвалите публични реакции на ръководството на компанията.

Инициативата се провежда под мотото „Не на наглостта! Една седмица без Kaufland!“, а повод за недоволството са както установените от антимонополния орган нарушения, така и изявленията на изпълнителния директор на компанията за България от 12 ноември.

Припомняме, че недоволството ескалира след изказванията на Михаил Петров по време на събитие на Сдружението за модерна търговия (СМТ).

„Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах“, заяви категорично изпълнителният директор на компанията,.

Петров отправи и друго остро предупреждение:

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям, ако продължите – фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз“, като допълни, че „големите вериги просто си жужат и се опитват да правят пари, а властта дебне с мухобойката„.

Организаторите призовават българските потребители да преустановят пазаруването във веригата за една седмица – от 07:00 часа на 16 ноември до 22:00 часа на 22 ноември 2026 година.

Според инициаторите потребителският бойкот е най-адекватният граждански отговор на поведението на големите търговски вериги и начин обществото да демонстрира, че нито една компания не стои над закона, държавните институции и интересите на българските производители и потребители.

„Това е начинът да покажем, че големите търговски вериги не са над закона, не са над държавните институции и най-вече – не са над българските производители, доставчици и потребители“, се посочва в призива.

Организаторите предупреждават, че липсата на обществена реакция може да създаде опасен прецедент, при който големите търговски компании продължават да налагат неизгодни условия на доставчиците и производителите.

Според тях потребителите разполагат с реален инструмент за въздействие чрез решенията си къде да пазаруват и на кои търговци да се доверяват.

„Потребителите не сме безгласна публика и е редно да подкрепим българските производители, търговци и доставчици, чиито ръце Кауфланд извива. Ние сме тези, които избираме къде да харчим парите си“, се казва още в публикацията.

Трите санкции, наложени от КЗК за нарушения през 2026 г., обхващат следните практики:

21 899 757 евро (1,58% от оборота за 2025 г.) – за натиск върху доставчиците за намаляване на доставните цени (т.нар. „подобрение“) чрез използване на по-силната пазарна позиция в ущърб на производителите.

– за натиск върху доставчиците за намаляване на доставните цени (т.нар. „подобрение“) чрез използване на по-силната пазарна позиция в ущърб на производителите. 31 854 192 евро (2,2% от оборота за 2025 г.) – за недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги при преминаването към модела „нето-нето-нето“ без прозрачност за реално предоставените насрещни услуги.

– за недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги при преминаването към модела „нето-нето-нето“ без прозрачност за реално предоставените насрещни услуги. 21 899 757 евро (1,58% от оборота за 2025 г.) – за необосновано забавяне и прегради при преговорите, когато доставчиците искат увеличение на цените заради поскъпнали суровини, докато крайните цени за потребителите на рафта са продължили да растат.

От „Кауфланд България“ категорично отхвърлят обвиненията и твърдят, че спазват стриктно националното и европейското законодателство, а преминаването към „нетни цени“ е предприето именно за опростяване на документооборота и по-голяма предвидимост за партньорите им. От компанията определят глобата като лишена от обективно основание и напълно несъразмерна спрямо европейската практика, изтъквайки, че по официални данни на Европейската комисия за периода 2022–2024 г. общата сума на всички наложени глоби за нелоялни търговски практики в целия ЕС е 41,9 млн. евро при общо 754 случая.

Решението на антимонополната комисия подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок, като КЗК е постановила незабавно прекратяване на нарушенията под заплаха от дневна санкция в размер до 5% от среднодневния оборот на дружеството.