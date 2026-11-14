14.11.2026 | 14:36

Жертвите на верижната катастрофа на магистрала „Тракия“ станаха 13

В болница в Бургас е починал 42-годишен мъж от Елхово

Жертвите на тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ вече са 13. В болница „Дева Мария“ в Бургас е починал 42-годишен мъж от Елхово, съобщава БНТ.

Той е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но мъжът е издъхнал.

Тежко остава състоянието на 62- годишен румънски гражданин, който е в реанимацията на болница „Сърце и мозък“.

Ранените при катастрофата, която стана на магистрала „Тракия“ стана на 10 ноември, са десетки.

В деня на инцидента загиналите бяха 11. В четвъртък обаче броят им се увеличи, след като 50-годишен мъж почина в сливенската болница.

Междувременно разследването за тежкия инцидент продължава.

„Не е изключено да бъдат привлечени няколко обвиняеми за тежката катастрофа с 12 загинали на автомагистрала „Тракия“, но е възможно производството да приключи и без нито един“, каза следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров и обяви, че разследващите издирват свидетели на трагедията.

По време на инцидента в района е имало гъстата мъгла, която е намалила видимостта. Първо започват ударите в платното за Бургас. Там катастрофират около 60 коли и камиони като първият сблъсък е между автбоус и тир. В платното към София са се ударили над 20 превозни средства.