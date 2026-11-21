21.11.2026 | 19:50

Министър Керязов предложи брак на любимата си: Истинската любов няма нужда от блясък

След шестгодишна връзка спортният министър обяви годежа си, избирайки за специалния момент дома на своята избраница в тесен семеен кръг

Енчо Керязов, министър на младежта и спорта, обяви официално годежа си със Светла Коджабашева. Двамата са заедно от шест години, а новината бе споделена от самия Керязов с емоционално послание в социалните мрежи.

53-годишният министър е избрал за предложението дома, в който е израснала неговата половинка. Церемонията е била дискретна, в присъствието само на родителите и децата им. „Истинската любов няма нужда от блясък“, написа Керязов, подчертавайки, че въпреки многото красиви места по света, на които е бил, е предпочел това интимно място за важния въпрос.

Светла Коджабашева е народен представител от коалиция „Прогресивна България“, избрана от софийски район. Преди да влезе в политиката, тя е градила кариера в текстилния бранш в продължение на 27 години като топ мениджър. Коджабашева е магистър по финанси от УНСС и владее четири чужди езика.

Преди да поеме министерския пост през май 2026 г., Енчо Керязов преминава през дълъг път към цирковото изкуство, където постига международно признание. Той е световноизвестен еквилибрист, носител на „Сребърен клоун“ от Монте Карло. След като официално прекратява кариерата си през 2021 година, той се посвещава на обществена дейност и администрация, като е бил заместник-кмет на Ямбол в продължение на три мандата. Керязов започва самостоятелната си кариера на еквилибрист след 2000 година, а днес е част от правителството, като продължава да развива и своята фондация за подкрепа на млади таланти.