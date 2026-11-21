21.11.2026 | 19:04

Нямаше ли кой да каже на биоложката, че в Индия белите дрехи се обличат за траур?

Външната министърка Велислава Чамова се срещна с президента Драупади Мурму в Делхи

Модната икона на България – външната министърка Велислава Петрова-Чамова, отново избухна с нестандартно решение. Този път тя е избрала изцяло бял костюм за срещата си с президента на Индия Драупади Мурму в Делхи. Кадърът от разговора им е публикуван от Министерството на външните работи на 20 ноември.

Изборът на бяло е любопитен на фона на индийските културни традиции. В много индуистки общности този цвят се асоциира с траур, смърт и вдовство, за разлика от западната традиция, в която черното е основният траурен цвят.

Снимката обаче връща вниманието към предишните модни спорове около българския първи дипломат.

При срещата ѝ с турския външен министър Хакан Фидан през юни Петрова се появи с рокля с открито рамо и висока цепка. Кадрите предизвикаха сериозни реакции в публичното пространство, а Министерството на външните работи впоследствие премахна един от най-коментираните фотоси от официалната си галерия.

Вместо да приеме критиките като сигнал за необходимост от по-внимателен подбор на облеклото при дипломатически срещи, министърът защити правото си на личен стил. Тя заяви, че не смята, че жените политици трябва да се отказват от възможността да изразяват себе си чрез дрехите си.