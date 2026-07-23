23.07.2026 | 10:56

Министърът на правосъдието разкри: Не махат Русинова заради „Хемусгейт“

Николай Найденов се надявал на разум за отстраняване на градската прокурорка, но статуквото продължавало да работи

Издирваният Пепи Еврото и Емилия Русинова

„Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. Това подсказва, че пазенето на Емилия Русинова вероятно е свързано именно с някое от тях. Основателно може да се предположи, че едно от тези разследвания засяга така наречения казус „Хемусгейт“, при който ситуацията е повече от притеснителна, предвид продължителния период на пълно бездействие“, заяви правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти.

„По производството „Хемусгейт“ има много притеснителни обстоятелства – дългият период, в който не се вижда реален напредък, както и фактът, че след публичното оповестяване на част от данните по делото, то по никакъв начин не продължи с необходимата динамика“, каза той.

Според него трябва да се проследи и кариерното развитие на прокурорите, работили по случая след отстраняването на първоначалния наблюдаващ прокурор. „Ще видите, че всички те впоследствие са били повишени. Това се случи непосредствено след „скриването“ на делото“, заяви министърът.

Относно отказа на Прокурорската колегия на ВСС да отстрани Русинова, Найденов заяви: „Не съм и очаквал друго развитие, въпреки че се надявах да проявят разум, но очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа.“

Министърът коментира и информацията, че отказът за отстраняване може да е мотивиран с липса на данни, че Емилия Русинова може да влияе върху прокурори от Софийската градска прокуратура. „Ако това наистина са мотивите, смятам, че те не са състоятелни. Все едно да се твърди, че ръководителите нямат възможност да упражняват влияние върху дейността на хората, които ръководят“, изтъкна той.

По думите му дисциплинарното производство срещу Русинова продължава. „Дисциплинарният състав вече е попълнен. Процесуалните представители на Министерството на правосъдието са направили доказателствени искания и производството тече. Начинът, по който се развива производството, и темпото, с което се движи, зависят от решаващия орган – Висшия съдебен съвет“, обясни Найденов.

Министърът изрази надежда процедурата да бъде приключена своевременно:„Общ проблем на дисциплинарните производства е, че понякога продължават по-дълго дори от самото наказание, което се предвижда за съответното нарушение“.