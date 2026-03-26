26.03.2026 | 11:37

Мирчев: Кметът на Кърджали е недосегаем заради влиянието на Пеевски в прокуратурата (видео)

Борислав Сарафов и всички негови джуджета осигуряват чадъри, така че всички дерибеи да си развяват коня, каза Божанов

Лидерите на „Да, България“ коментираха нахлуването на огромна група партийни членове заедно с кмета на Кърджали в РУ на МВР след задържането на шефа на областната пощенска станция, който е и кандидат за депутат.

Групата мъже, предвождани от кмета Ерол Мюмюн от ДПС, по много агресивен начин правели опит да влязат в полицейското районно.

„Тази нощ в Кърджали се случи нещо безпрецедентно – заловен е алъш-вериша, свързан с Делян Пеевски и ДПС. Какво се случва след това обаче – кметът на Кърджали влиза в полицейския участък и иска необезпокоявано да изкара шефа на пощата от полицията. Защо има тази смелост – защото прокуратурата го пази и има кой да го отърве, знае, че Пеевски държи прокуратурата и че никой оттам няма да му направи каквото и да е“, каза Ивайло Мирчев.

По думите му в момента МВР бори купувачите на гласове, но не получава никакво съдействие от страна на прокруратурата и ДАНС. Кандидат-депутатът заяви, че вместо ДАНС да се бори с купения вот – в момента покровителства купувачите на гласове из страната.

Според него причината за това, че в клабинета на гл. прокурор се е настанил човек с претенции да е гл. прокурор, но с изтекъл мандат още през юли миналата година.

„Оттук нататък господинът, който се е самонастанил в кабинета на гл. прокурор, трябва да бъде изкаран оттам, прокуратурата трябва да съдейства на МВР, както и ДАНС – шефът на ДАНС Деньо Денев се е изпокрил“, заяви Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов напомни, че още през януари ПП-ДБ поискаха оставката на Борислав Сарафов и са казали, че не може да се проведат честни избори с него като и.ф. гл. прокурор:

„Защото Сарафов и всички негови джуджета осигуряват чадъри и недосегаемост, така че всички тези дерибеи да могат да си развяват коня. Тази сутрин вътрешният министър сподели, че едното от Осемте джуджета – Емилия Русинова като шеф на СГП, е иззела от ГДБОП делото, по което се разследват сигналите на бившия европрокурор Теодора Георгиева. В това дело едно от лицата е именно Русинова – по думи на Георгиева тя я е водила хора при Пепи Еврото. Сега същият този човек взема делото, за да го смачка и да осигури поредния чадър.“

Мирчев допълни, че най-важното сега е да се стигне до поръчителите на купуването на гласове. „Моделът Борисов- Пеевски трябва да бъде разрушен и начинът е масово гласуване на 19 април“, добави той.

„Това, което не ги плаши, дразни и не им дава да спят – това е вашето гласуване и гражданската енергия, която ще ги измете от всички техни властови ресурси“, допълни Божанов.