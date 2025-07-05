Отново насилие и то в центъра на София като главните действащи лица са младежи. В интернет се появиха кадри, как те, вероятно представители на т. нар. локали, атакуват случайни граждани на площад „Славейков” в малките часове на нощта.

Клипчето е от нощта на 3 срещу 4 юли, часовият диапазон е някъде около 3:30 – 3:40 часа. Вижда се как група тийнейджъри на видима възраст между 15-17 години, маскирани с тениски на главите нападат граждани. Младежите повалят мъж на земята и започват да го ритат и налагат с юмруци, след което бягат. В близост намират друга жертва – мъж, който е застанал пред магазин за алкохол и цигари. Нанасят му побой.

Това се случва часове преди професионален празник на МВР. На този ден преди 146 години с указ на княз Александър Батенберг се създава Министерството на вътрешните дела.

Директорът на СДВР Любомир Николов коментира днес, че самоличността на младите нападатели е установена – става дума за три лица, чието задържане от полицията предстои.Той посочи, че агресията е напълно непредизвикана. И тримата са непълнолетни.

„Лицата са идентифицирани, проследили сме техните маршрути и предстои задържане. И тримата са непълнолетни, без да ги окачествяваме към някои профили. Не мога да кажа сто процента, че отговарят на профила на локали, тъй като цялата детска престъпност не можем да я присъединяваме към т. нар. локали“, добави Николов.

Той посочи, че няма установени жертви към настоящия момент, тъй като няма подаден сигнал. Стопкадър от заснето от минувачи насилие, което упражняват група неполнолетни над случайни граждани в центъра на София в нощта на 4 юли 2025 г.



На фона на случая от нощта МВР-министърът Даниел Митов реши да се похвали, че през последния месец над 4000 души били извадени от анонимност от групите на локалите. Той твърди и че бандите постепенно изчезвали, имали епизодични прояви, но полицията се справяла с тях, макар че субективното усещане на хората, а и примерът от часове по-рано да го опровергават.

„Не става пандемично, от колко време не бяхте чували за въпросните локали. Но СДВР в последния месец, месец и половина е извадил от анонимност над 4000 души точно по тази линия. Въпросните банди и бандички изчезнаха. Имат епизодични прояви. Има някои ситуации, но ще се справим и с тях“, заяви Митов.

„Много често конфликти между граждани се представят като едва ли не действия на т. нар. локали. Конфликти и сбивания има, това е постоянна част, за съжаление, от живота и естествено МВР реагира на всеки един такъв сигнал“, добави той.

Според един от най-критикуваните министри в коалиционното правителство, подкрепяно от Пеевски, най-голямата награда за органите на реда били безопасните и спокойни улици на градовете.

Ето публикацията на Теодора Рачева и това, което разказва тя, с призив да бъде разпространено:

НЕКА ТОВА ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ

Ако си разпознаете децата, БРАВО, справили сте се като родители

Случило се пред очите на дъщеря ми, в малките часове на нощта, на 04.07, на площад Славейков

Млади момчета, на не повече от 15-17 години, се разхождат и на случаен принцип нападат невинни хора, за да си „изпробват уменията“?!

Двама мъже бяха жестоко пребити без абсолютно никаква причина. Шок и страх. Дъщеря ми не е посмяла да реагира, но и аз не бих… Защото кой знае дали щяха да се нахвърлят и върху нея.

И не спирам да си повтарям — това можеше да бъде тя! Това можеха да бъдат вашите деца! Бясна съм и съм отвратена, че такива неща се случват в нашия град. Не може да оставяме насилието да минава ей така, като нещо нормално!