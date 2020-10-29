Модел с огромни гърди се оплака, че плаши добрите мъже

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За 2 г. не е ремонтиран нито един опасен язовир Държавната верига от бензиностанции ще бъде изградена чрез публично-частно партньорство или на франчайз

Радев се самоизолира и чака предписания от РЗИ Главният секретар на държавния глава Димитър Стоянов е с положителен тест за коронавирус от днес