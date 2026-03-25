25.03.2026 | 19:39

МВР арестува търговец на гласове на ДПС в циганското гето Столипиново

Вътрешното министерство удари силно тарторите на изборната търговия на Новото начало в цялата страна

Бившият общински съветник в Пловдив и настоящ активист на ДНС-Ново начало Айри Мурад е арестуван по подозрение в купуване на гласове при специализирана полицейска операция в пловдивския квартал „Столипиново“. Той е изведен с белезници от къщата, където живее.

В дома му полицаите открили списъци с имена и голяма сума пари. Арестът му е по подозрение за нарушения на изборните права на хора от квартала, обясниха от полицията. Айри Мурад стана скандално известен като първия общински съветник на Пловдив без завършено средно образование.

По-късно се явил на матура и от втория опит преминал към по-високата образователна степен. В мандата 2015 – 2019 година той е бил и член на комисията по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в местния парламент, предаде БНТ.

Бил е част от местния парламент като представител на формацията „Народна партия Свобода и достойнство“, но според запознати впоследствие е преминал към ДПС.

Мурад има погребална агенция и освен това е ходжа, съобщава бТВ.

При извеждането му от полицаите той е заявил пред журналисти, че „всичко е нагласено“. Според шефа на пловдивската полиция Васил Костадинов в дома на Мурад са открити списъци с имена на хора с нисък социален статус, както и немалко сума пари.

Поне пет области

Бургас, Разград, Кюстендил, Монтана и Шумен. Това са областите, в които в сряда се провеждат полицейски операции срещу купуването на гласове. В последните дни МВР е особено активно по тази линия като заявката е да се продължи с такова темпо до изборите. Отчита се и голямо увеличение на подаваните сигнали за купуване на гласове.

В Бургас шестима души бяха задържани по подозрение в купуване на гласове. При обиск бяха открити 7 хил. евро, за които според полицията не са дадени „адекватни обяснения“. Те са били разпределени в пликове от по 50 евро с надписани имена.

Малко по-късно бургаското издание „Флагман“ съобщи, че парите са намерени в евангелска църква в кв. „Горно Езерово“. Пред сайта пасторът Красимир Маджаров твърди, че всъщност това са дарения, с които църквата се издържала.

В Шумен са арестувани трима души, отчете местният полицейски шеф Георги Гендов, предаде БТА. Той допълни, че са претърсени шест адреса, на които са намерени списъци с имена и суми.

„Все още не мога да коментирам конкретика, но очакваната сума е между 40 и 50 евро за глас„, обясни Гендов.

Втора поред акция срещу купуването на гласове бе проведена в Разград в рамките на седмица, съобщи местната полиция. Извършват се проверки на меса, за които има съмнение за търговия с вот. На няколко места в областта се правят засилени проверки на превозни средства.

В Кюстендил също са открити списъци с имена, както и суми пари, отбелязани срещъ тях, съобщи пред БТА началникът на областната дирекция Райчо Омерски. Намерени са също наркотици и акцизни стоки без бандерол. В операцията участват освен местните полицаи и служители на жандармерията.

Всички партии са обект на внимание

„Действията на МВР по предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите продължават с интензитет, който ще е постоянен до изборите. Всички партии, регистрирани за участие в изборите, са обект на вниманието на органите на реда. Всички, които извършват престъпления против политическите права на гражданите, не трябва да се чувстват спокойни„, заяви в сряда главният секретар на силвото ведомство Георги Кандев.

Засега полицията не разкрива в полза на кои партии се купуват гласове.