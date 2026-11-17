17.11.2026 | 10:23

МВР атакува бизнес сграда в центъра на столицата

Извършват се обиски и претърсвания в офиси

МВР атакува със спецполицаи рано сутринта бизнес сграда в центъра на София, където се провеждат обиски и претърсвания, съобщи БНР.

Сградата се намира на бул. „Тодор Александров“, където обект на полицейската акция са офисите на един определен етаж.

Засега от МВР не уточняват причините за акцията, но допълниха, че информация ще има по-късно през деня. Към момента няма информация и дали има задържани.