26.03.2026 | 10:21

Полицията гони самозванеца Сарафов от кабинета на главния прокурор?

"Минавали са ми такива мисли", призна вътрешният министър Емил Дечев

Емил Дечев отговори в интервю пред Нова тв тази сутрин на въпрос: може ли полиция да спре достъпа физически на Борислав Сарафов към кабинета, след като самият министър е недвусмислено убеден, че „и.ф.“-то не трябва да е на поста. „Една за мене изключително крайна мярка, която може да хвърли страната буквално в хаос и война“, гласеше отговорът на вътрешния министър.

Последва въпрос: „Тоест, няма да го направите?“ На което той отговори: „Аз такова нещо не съм казвал. Но за мен няма абсолютно никакво съмнение, че г-н Сарафов обитава незаконно кабинета на 4-ия етаж (в Съдебната палата в София).

Той каза, че това положение е след 21 юли м.г. На още по-настоятелен следващ въпрос – може ли МВР да спре Сарафов да не влиза, той отговори:

„МВР може много неща.“

И все пак минавала ли му е такава мисъл? Дечев, който е съдия от СГС, каза: „Минавали са ми такива мисли през главата. Не съм взел решение.“ Служебният министър отговори и на поредна опорка, която се появи „под строй“ едновременно в съответните „медии“ срещу него: че е сменил шефката на Националния институт по криминалистика с цел да прикрива факти около шестимата мъртви на Петрохан и Околчица.

Той посочи, че много любопитно тя е назначена едва през март 2025 г., без да има и ден управленски опит. И съпостави с новия директор – Анатоли Ангелов, че е израснал по цялата кариерна стълбица, като е ръководител на различни постове от 2015 г. Наложи се министърът да обяснява и ноторни елементарни факти: „По никакъв начин г-жа Кремена Илиева не назначава експертизите – те се назначават от разследващите полицаи или наблюдаващия прокурор. Те (в смисъл .- и тя, и новият директор Ангелов) не извършват експертна дейност, те са администратори, те са управленци“, поясни Дечев.

На въпрос на водещите – вярно ли, че Петьо Петров-Еврото е установен от МВР на Сърбия, той каза, че на наше запитване партньорските служби са ни отговорили „Не се засича неговото име“. Като наблегна на фразата буквално. Така не става ясно – дали не е с други документи прословутият лобист и бивш следовател, а и не потвърди всъщност България издирва ли го.

„Теодора Георгиева (все още неосвободена като български европейски прокурор – б.р.) твърди, че административният ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова я е завела при Петьо Петров – каза още Дечев.

Относно нейния сигнал до ГДБОП за лица, от които се е притеснявала е започнала работа по информацията.“ (Клуб Z припомня, че след като опитва да се намеси в разследване за газовия склад в Чирен и евентуално искан подкуп от Делян Пеевски, Георгиева каза че ве че а заплашвана, вклюително и в чужбина.)

Той каза още: „Но СГП, ръководена от Русинова, в един момент иззема преписката, не знаем причината за това. Освен това всички оперативни служители, работили по нея, бяха призовани като свидетели, бяха разпитани по образувано следствено дело, ръководено от същата прокуратура. Няма как да се изключи версията за оказване на натиск“, смята Дечев.

От медията поканиха самата Емилия Русинова (която освен че не дава интервюта, почти и не се появява на снимки,. б.р.) да каже своята версия. Иначе само преди седмици Прокурорската колегия на ВСС (същата, която отказва да освобди Сарафов като и.ф. – б.р.) назначи Русинова за градски прокурор на София за нов петгодишен мандат.